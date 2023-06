華美銀行委任許仲翔為首席經濟學家　與銳聯智財合作 攜手擴展財富管理 提供客戶優質投資服務

銳聯智財創始人兼首席投資總監許仲翔。(East West Bank提供)

華美銀行控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.,納斯達克股票代號為「EWBC」)日前宣布,委任銳聯財智(Rayliant Global Advisors,以下簡稱「鋭聯」)創始人兼首席投資 總監(Chief Investment Officer)許仲翔博士(Jason Hsu)為華美銀行首席經濟學家。

在此同時,華美銀行集團與銳聯簽訂《非控制性股權收購協議》。此項合作將協助華美銀行進一步擴展財富管理業務,為客戶提供更優質的投資管理產品和服務。這項協議有待監管機構審核,預計將於2023年第三季度完成。未來,許仲翔將在擔任華美銀行首席經濟學家的同時,繼續掌舵銳聯。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示:「許博士是金融和投資管理領域的領軍人物之一,我們很高興能夠邀請許博士擔任銀行的首席經濟學家。在華美銀行慶祝50週年之際,我們期待藉助銳聯的投資經驗和許博士的專業洞察,為客戶提供更為卓越的投資建議和資產管理服務,幫助他們行穩致遠。」

華美銀行透過投資銳聯,進一步實踐了該行對於不斷升級投資方案、為客戶提供優質金融服務的承諾。自2016年成立以來,銳聯一直專注於依據行為金融學、數據科學,以及對被投市場的洞察,開發創新型的投資策略。

華美銀行認為,許仲翔在總體經濟方面的專業見解,與華美銀行的跨境業務專長相輔相成,可為該行的合作夥伴和客戶提供全面的全球經濟和市場分析。

許仲翔表示,華美銀行與銳聯財智共同致力於搭建連接東西方的橋樑。在實踐這一共同願景的過程中,他將竭盡全力協助華美銀行把握新的投資機遇。在與客戶共同應對全球經濟起伏的過程中,我們也將竭誠幫助客戶更好地瞭解美國、亞洲及其他地區的市場走勢,為客戶創造價值、防範風險,並做好應對不確定性的準備。

在創辦銳聯之前,許仲翔曾任美國知名量化投資公司Research Affiliates的共同創始人暨副董事長。Research Affiliates是引領全球資產管理行業採用創新型智能貝塔(Smart Beta)投資策略的開拓者。他目前擔任加州大學洛杉磯 分校安德森管理學院(Anderson School of Management at University of California Los Angeles)金融學教授和和董事會成員,同時也是清華大學和京都大學的客座教授。