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華美銀行委任許仲翔為首席經濟學家　與銳聯智財合作 攜手擴展財富管理 提供客戶優質投資服務

亞特蘭大訊
銳聯智財創始人兼首席投資總監許仲翔。(East West Bank提供)
銳聯智財創始人兼首席投資總監許仲翔。(East West Bank提供)

華美銀行控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)日前宣布，委任銳聯財智(Rayliant Global Advisors，以下簡稱「鋭聯」)創始人兼首席投資總監(Chief Investment Officer)許仲翔博士(Jason Hsu)為華美銀行首席經濟學家。

在此同時，華美銀行集團與銳聯簽訂《非控制性股權收購協議》。此項合作將協助華美銀行進一步擴展財富管理業務，為客戶提供更優質的投資管理產品和服務。這項協議有待監管機構審核，預計將於2023年第三季度完成。未來，許仲翔將在擔任華美銀行首席經濟學家的同時，繼續掌舵銳聯。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「許博士是金融和投資管理領域的領軍人物之一，我們很高興能夠邀請許博士擔任銀行的首席經濟學家。在華美銀行慶祝50週年之際，我們期待藉助銳聯的投資經驗和許博士的專業洞察，為客戶提供更為卓越的投資建議和資產管理服務，幫助他們行穩致遠。」

華美銀行透過投資銳聯，進一步實踐了該行對於不斷升級投資方案、為客戶提供優質金融服務的承諾。自2016年成立以來，銳聯一直專注於依據行為金融學、數據科學，以及對被投市場的洞察，開發創新型的投資策略。

華美銀行認為，許仲翔在總體經濟方面的專業見解，與華美銀行的跨境業務專長相輔相成，可為該行的合作夥伴和客戶提供全面的全球經濟和市場分析。

許仲翔表示，華美銀行與銳聯財智共同致力於搭建連接東西方的橋樑。在實踐這一共同願景的過程中，他將竭盡全力協助華美銀行把握新的投資機遇。在與客戶共同應對全球經濟起伏的過程中，我們也將竭誠幫助客戶更好地瞭解美國、亞洲及其他地區的市場走勢，為客戶創造價值、防範風險，並做好應對不確定性的準備。

在創辦銳聯之前，許仲翔曾任美國知名量化投資公司Research Affiliates的共同創始人暨副董事長。Research Affiliates是引領全球資產管理行業採用創新型智能貝塔(Smart Beta)投資策略的開拓者。他目前擔任加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(Anderson School of Management at University of California Los Angeles)金融學教授和和董事會成員，同時也是清華大學和京都大學的客座教授。

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