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阿州選區畫分違法 喬州或受衝擊

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

聯邦最高法院日前對於阿拉巴馬州聯邦眾議院選區做出裁決，此舉除了可能為該州第二個非裔占多數的選區鋪路外，也可能對加強尋求重畫選區的喬治亞州帶來法律上的挑戰。

日前高院以5比4票裁定，阿州共和黨控制的州議會在繪製一張選區地圖時可能違反了《投票權法》，該州七個國會選區中僅有一個為非裔占多數。

該裁決也將進行中的喬州重畫選區訴訟納入考慮。該次的重畫使共和黨人在去年選舉中贏得了一席聯邦眾議院席位。

喬州州立大學(GSU)法學教授克里斯(Anthony Michael Kreis)說，現在法院更有可能裁定喬州立法者也觸犯了法律。

「我們很可能不得不重畫喬州選區，以遵守《投票權法》。」

在共和黨人重畫亞特蘭大以北的第六國會選區，使其包括更多白人後，該黨現在控制了喬州在聯邦眾議院14個席位中的九個。

法官可能會在今年稍晚決定喬州的國會選區地圖，包括目前由共和黨聯邦眾議員Rich McCormick代表的新第六選區，是否非法削弱了非裔的投票力量。此前，該區代表是民主黨麥克巴思(Lucy McBath)，她在初選中改為角逐第七選區，初選時擊敗了同黨的聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)並當選。

阿州的裁決源於一起法庭案件，其中投票權倡議者對該州新重畫選區地圖提出質疑，主張它威脅到聯邦對少數選民的保護。非裔選民約占該州選民的27%，但卻僅在一個國會選區占多數。

聯邦法院去年裁定，立法機關應該畫定另一選區，讓非裔選民有更大的影響力。8日，首席大法官羅伯茨(John Roberts)和大法官卡瓦諾 (Brett Kavanaugh)與最高法院的三名自由派成員，投票維持這一決定。

民主黨人對這一裁決表示讚賞，稱最高法院介入正確，有效重申對《投票權法》的保護。

儘管如此，尚不確定該裁決是否會對法律挑戰仍懸而未決的喬州產生影響。

2022年3月，美國地區法官瓊斯(Steve Jones)發現喬州選區地圖可能違反了《投票權法》，他裁定由於距離選舉太近，無法根據法院命令進行更改，因此允許該地圖在當年5月的初選中保留。

喬州案件的原告，包括民權和宗教團體，聲稱重畫選區降低了非裔的投票權，即使其人口在過去十年中增長了近50萬。

根據新地圖，喬州14個國會選區中有四個是以非白人選民占多數，與重畫選區前相同。共和黨人在2022年以幾乎可保證該黨獲勝的方式贏得第六選區後，在國會拿下了一個額外席位，使其在該州聯邦眾議院代表團中的多數席位增加到9-5。

辯護人現正為訴訟的新階段做準備。前喬州全國有色人種協進會(NAACP)主席兼投票維權人士伍德爾牧師(James Woodall)表示，該裁決還可能重塑涉及喬州公共服務委員會(Georgia Public Service Commission)的單獨案件。

「最高法院在阿州確認了對非裔選民的種族歧視是真實存在的，」伍德爾說。

喬州 投票 非裔

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