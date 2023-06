美中經文協會 捐贈凱瑞公園長椅

剪綵嘉賓(左起)餐館老闆林芬、凱瑞代市長Lori Bush、凱瑞市議員Carissa Johnson、州議員Maria Cervania、創會董事長衛高榮、副會長黃莉清、副主席柯秀亭。 (CAECA提供)

美中經濟文化協會(CAECA)7日於北卡凱瑞Regency公園湖畔舉行贈椅剪綵儀式,表達對美國的感恩之心。數位主流官員到場觀禮,讚賞該會回饋社區的心意。

該會捐贈一座「傳承長椅」(Legacy Bench),置於公園的露天劇場 (Koka Booth Amphitheater)步道 旁。此步道貫穿三角地區數個自然保護區、公園和湖泊。該劇場提供豐富的電影和音樂會活動,旁邊的Symphony Lake每年舉辦龍舟比賽,公園常年吸引許多遊客和步道健行者。

當天州議員Maria Cervania、凱瑞代市長(Mayor Pro Tem)Lori Bush及市議員Carissa Johnson到場參加剪綵儀式。Lori Bush介紹該步道,希望走累的人能在長椅上歇歇。Maria Cervania稱提供遊客一個可安歇的長椅是件非常特別的事,為該地造成影響(make differences)。

長椅上有一個匾牌,上面寫著「我們感謝這個新國家,美國」(We're grateful to this new country, USA),下面署名該會董事會成員衛高榮、黃海暉、牛志文、柯秀亭、李勐、蕭美勇、周天明、朱明光。

創會董事長衛高榮說該會以這種回饋社區的方式,表達對美國這個第二故鄉的感謝。他回憶自台灣師大數學系畢業後服務七年,拿到全額獎學金來美深造並成家立業,由當年一人到如今家族近百人在美安居樂業,「能不感恩嗎?」。他說該會成員都是在美國社會上獨當一面,大有成就的菁英人物,大家對這個國家都深懷感恩。

華人 州議員劉廣亞參加晚宴時,感謝該會多年來帶領華人開拓視野,走出狹隘的華人圈。她說這個贈椅行動彰顯華人對當地的貢獻、架起兩方的友誼橋樑,也為華裔後代留下前人努力的印記。北卡州大工業設計系主任劉彩露指出主流社會很少看到華人參與,這樣的捐贈行動可幫助華人融入主流,改變別人對華人社區的看法。

住在公園附近的退休工程師朱慶文,每天會從步道走過。他說那個湖邊步道上約有10個捐贈長椅,都是為了紀念逝者,這是第一個感恩長椅。工程經理陳陽說華人大多向內抱團取暖,像這樣向外擴展的行動非常有意義,有益塑造華人形象。企業主劉起國表示贈椅感恩是他住在三角地區31年從未見過的創舉。他說疫情期間其公司多次向醫院捐贈防護用品,就是因著對美國的認同和感恩。當天他也帶來部分防護用品與參加者分享。