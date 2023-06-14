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美中經文協會 捐贈凱瑞公園長椅

記者王明心／北卡羅來納州報導
剪綵嘉賓(左起)餐館老闆林芬、凱瑞代市長Lori Bush、凱瑞市議員Carissa Johnson、州議員Maria Cervania、創會董事長衛高榮、副會長黃莉清、副主席柯秀亭。 (CAECA提供)
剪綵嘉賓(左起)餐館老闆林芬、凱瑞代市長Lori Bush、凱瑞市議員Carissa Johnson、州議員Maria Cervania、創會董事長衛高榮、副會長黃莉清、副主席柯秀亭。 (CAECA提供)

美中經濟文化協會(CAECA)7日於北卡凱瑞Regency公園湖畔舉行贈椅剪綵儀式，表達對美國的感恩之心。數位主流官員到場觀禮，讚賞該會回饋社區的心意。

該會捐贈一座「傳承長椅」(Legacy Bench)，置於公園的露天劇場(Koka Booth Amphitheater)步道旁。此步道貫穿三角地區數個自然保護區、公園和湖泊。該劇場提供豐富的電影和音樂會活動，旁邊的Symphony Lake每年舉辦龍舟比賽，公園常年吸引許多遊客和步道健行者。

當天州議員Maria Cervania、凱瑞代市長(Mayor Pro Tem)Lori Bush及市議員Carissa Johnson到場參加剪綵儀式。Lori Bush介紹該步道，希望走累的人能在長椅上歇歇。Maria Cervania稱提供遊客一個可安歇的長椅是件非常特別的事，為該地造成影響(make differences)。

長椅上有一個匾牌，上面寫著「我們感謝這個新國家，美國」(We're grateful to this new country, USA)，下面署名該會董事會成員衛高榮、黃海暉、牛志文、柯秀亭、李勐、蕭美勇、周天明、朱明光。

創會董事長衛高榮說該會以這種回饋社區的方式，表達對美國這個第二故鄉的感謝。他回憶自台灣師大數學系畢業後服務七年，拿到全額獎學金來美深造並成家立業，由當年一人到如今家族近百人在美安居樂業，「能不感恩嗎？」。他說該會成員都是在美國社會上獨當一面，大有成就的菁英人物，大家對這個國家都深懷感恩。

華人州議員劉廣亞參加晚宴時，感謝該會多年來帶領華人開拓視野，走出狹隘的華人圈。她說這個贈椅行動彰顯華人對當地的貢獻、架起兩方的友誼橋樑，也為華裔後代留下前人努力的印記。北卡州大工業設計系主任劉彩露指出主流社會很少看到華人參與，這樣的捐贈行動可幫助華人融入主流，改變別人對華人社區的看法。

住在公園附近的退休工程師朱慶文，每天會從步道走過。他說那個湖邊步道上約有10個捐贈長椅，都是為了紀念逝者，這是第一個感恩長椅。工程經理陳陽說華人大多向內抱團取暖，像這樣向外擴展的行動非常有意義，有益塑造華人形象。企業主劉起國表示贈椅感恩是他住在三角地區31年從未見過的創舉。他說疫情期間其公司多次向醫院捐贈防護用品，就是因著對美國的認同和感恩。當天他也帶來部分防護用品與參加者分享。

在凌志汽車擔任執行總經理的該會理事姚國勳說他18歲自香港移民來美，很幸運地找到喜歡的行業，在其中奮鬥。他說美國是個充滿機會的地方，只要努力就能實現夢想。衛高榮說贈椅行動只是一個拋磚引玉的開始，該會將來還會有更多回饋社區的義舉。

部分剪綵嘉賓和觀禮民眾合影。(記者王明心／攝影)
部分剪綵嘉賓和觀禮民眾合影。(記者王明心／攝影)
美中經濟文化協會捐贈公園長椅，表達對美國的感恩。(記者王明心／攝影)
美中經濟文化協會捐贈公園長椅，表達對美國的感恩。(記者王明心／攝影)
劉起國與參加者分享他在疫情期間捐贈的口罩和消毒巾。(記者王明心／攝影)
劉起國與參加者分享他在疫情期間捐贈的口罩和消毒巾。(記者王明心／攝影)
(左起)凱瑞代市長Lori Bush、北卡州大設計系主任劉彩露、州議員Maria...
(左起)凱瑞代市長Lori Bush、北卡州大設計系主任劉彩露、州議員Maria Cervania、凱瑞市議員Carissa Johnson在創會董事長衛高榮(後立者)的邀請下，在感恩長椅上歇息。 (CAECA提供)

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