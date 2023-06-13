我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

限制跨性別參與運動校隊 喬州法涉歧視

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
維權團體HRC於日前宣布全美LGBTQ+社群進入緊急狀態，並發布報告，總結各州所謂的歧視性法律。(美聯社)
維權團體HRC於日前宣布全美LGBTQ+社群進入緊急狀態，並發布報告，總結各州所謂的歧視性法律。(美聯社)

維權組織「人權運動」(Human Rights Campaign, HRC)日前宣布LGBTQ+社群在全美進入緊急狀態，並發布報告列出各州侵犯了該人群權利的相關法律清單。其中喬治亞州的限制跨性別孩童接受性別確認(gender affirming)醫療護理，以及限制跨性別者參與運動校隊等法律，都可視為對LGBTQ+社群歧視。

這是HRC首度發布此報告，該組織同時公布「行動指南」，總結了各州所謂的歧視性法律，並且告知相關群眾「了解你的權利」訊息以及健康和安全資源。

HRC表示，之所以採取這些措施，是因為近年來針對LGBTQ+社群的立法激增。

Georgia Equality的格雷厄姆(Jeff Graham)表示，目前喬州的狀況令人感到擔憂。

州長坎普(Brian Kemp)在今年3月23日簽署法律，禁止對未成年跨性別者，進行絕大部分形式的性別確認醫療保健，包括變性手術和激素替代療法。

格雷厄姆說，這是近20年來，喬州州長首次簽署法律，對與變性孩子一起做決策的父母親權力做出限制。

該法將於7月1日生效；不過，法律仍然允許使用青春期阻滯劑(puberty blockers)。

身為LGBTQ+社群一員的雷耶斯(Emma Reyes)說，該州禁止對兒童進行性別確認護理的禁令，實在太過分。

雷耶斯說，身為一個了解自己身體，但卻對身體性徵感到不舒服的人，性別確認護理會讓他們對身體感到更自在。

關於HRC所審視的50個州針對LGBTQ+的法律細節，可查看：https://rb.gy/5ybev。

LGBTQ 社群 跨性別

上一則

芝加哥美亞協會 感謝夥伴攜手提升華社健康

下一則

購槍謊報未吸大麻 維州6歲男童母認罪

延伸閱讀

LGBTQ認同分歧 聯合衛理公會挺多元 致逾4000教會脫離

LGBTQ認同分歧 聯合衛理公會挺多元 致逾4000教會脫離
州長簽法案 伊利諾成為全美首個禁止「禁書」州

州長簽法案 伊利諾成為全美首個禁止「禁書」州
洛縣驕傲月遊行 彩虹旗飄揚

洛縣驕傲月遊行 彩虹旗飄揚
白宮南苑慶祝驕傲月活動 拜登到場挺LGBTQ+

白宮南苑慶祝驕傲月活動 拜登到場挺LGBTQ+
估價值逾百萬美元 岳父老宅翻出百萬枚1美分硬幣 內藏二戰前稀有銅製錢幣

估價值逾百萬美元 岳父老宅翻出百萬枚1美分硬幣 內藏二戰前稀有銅製錢幣
LGBTQ驕傲月 聖蓋博谷多場慶祝活動

LGBTQ驕傲月 聖蓋博谷多場慶祝活動

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養