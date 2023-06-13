限制跨性別參與運動校隊 喬州法涉歧視

維權團體HRC於日前宣布全美LGBTQ+社群進入緊急狀態，並發布報告，總結各州所謂的歧視性法律。(美聯社)

維權組織「人權運動」(Human Rights Campaign, HRC)日前宣布LGBTQ +社群 在全美進入緊急狀態，並發布報告列出各州侵犯了該人群權利的相關法律清單。其中喬治亞州的限制跨性別 孩童接受性別確認(gender affirming)醫療護理，以及限制跨性別者參與運動校隊等法律，都可視為對LGBTQ+社群歧視。

這是HRC首度發布此報告，該組織同時公布「行動指南」，總結了各州所謂的歧視性法律，並且告知相關群眾「了解你的權利」訊息以及健康和安全資源。

HRC表示，之所以採取這些措施，是因為近年來針對LGBTQ+社群的立法激增。

Georgia Equality的格雷厄姆(Jeff Graham)表示，目前喬州的狀況令人感到擔憂。

州長坎普(Brian Kemp)在今年3月23日簽署法律，禁止對未成年跨性別者，進行絕大部分形式的性別確認醫療保健，包括變性手術和激素替代療法。

格雷厄姆說，這是近20年來，喬州州長首次簽署法律，對與變性孩子一起做決策的父母親權力做出限制。

該法將於7月1日生效；不過，法律仍然允許使用青春期阻滯劑(puberty blockers)。

身為LGBTQ+社群一員的雷耶斯(Emma Reyes)說，該州禁止對兒童進行性別確認護理的禁令，實在太過分。

雷耶斯說，身為一個了解自己身體，但卻對身體性徵感到不舒服的人，性別確認護理會讓他們對身體感到更自在。

關於HRC所審視的50個州針對LGBTQ+的法律細節，可查看：https://rb.gy/5ybev。