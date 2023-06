喬州教師培訓 刪除多元共融詞彙

喬治亞州 公立學校教師的新規定,將從教育 項目標準(education program standards)中,刪除「多樣性」(diversity)、「公平」(equity)和「包容」(inclusion)等詞。

喬州 專業標準委員會(Georgia Professional Standards Commission)日前未經討論即投票,就決定從指導大學和教師的培訓計畫中,刪除這些被稱為「多元共融」(DEI)的詞語,以及對所謂「模棱兩可的術語」(ambiguous terms)的引用。

據亞特蘭大憲報(AJC)報導,此新規將於從7月1日生效,這是立法者和政策制定者近期在喬州及其他地區採取的系列舉措之一,旨在消除學校的「多元共融」倡議(DEI initiatives)。

「這實在很諷刺,」底克甫郡(DeKalb)的教師安德魯斯(Chris Andrews)質疑,「如果沒有某種多樣、公平、包容性的培訓,甚至完全不提到這些,我們還能夠以有效的方式相互交流嗎?」

委員會主席Brian Sirmans表示,在喬州大學系統(University System of Georgia)要求委員會「刪除或簡化近年來具有多重和意想不到含義的詞語後(remove or simplify words that in recent years have taken on multiple and unintended meanings),規則發生了變化。」

他補充,師範學院仍應為未來的教育工作者做好準備,使他們「有能力滿足所有學生的學習需求」。

委員會成員以虛擬方式參加了此會議,在大約一小時的公開聽證會其間,他們並未打開攝影機。

規則管理和教育評估主管芬頓(Anne Marie Fenton)告訴美聯社,會議原定即是以虛擬方式舉行,但是卻要求想要發表評論的公眾,必須親自到場發表評論。

「面對面發言的要求有助於確保口頭聽證會的安全性,」芬頓在一封電郵中說,並補充說此舉「提供了額外的後勤控制和保證」(provides additional logistical control and assurances)。

反對修訂此規則的民眾不斷地告訴委員們「言辭的重要性」。喬州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Georgia)第一修正案政策倡導者Sarah Hunt-Blackwell說,「用different和unique之類的詞代替diverse,這意味著存在一種模式(norm),一種對那些不適應者相同性的排斥」。

她補充,「取消了DEI的教育培訓要求,意味著委員會對於學生的學業、心理和情感需求視而不見。」