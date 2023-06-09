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Admares喬州建智能廠 推動營造自動化

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
芬蘭建設公司Admares正計畫在喬州南部建造工廠，以推進其以機器人驅動的裝配線顛覆傳統營造業。該廠預計雇用1400名員工並投資7.5億元。(Admares公司IG)
芬蘭建設公司Admares正計畫在喬州南部建造工廠，以推進其以機器人驅動的裝配線顛覆傳統營造業。該廠預計雇用1400名員工並投資7.5億元。(Admares公司IG)

芬蘭建設公司Admares正計畫在喬治亞州南部建造一座大型工廠，推進其以機器人驅動的裝配線，顛覆以往在工地上建造房屋的傳統。

Admares正在韋克羅斯(Waycross)建設計畫中全球六家智能工廠之一，預計雇用1400名員工並投資7.5億元。生產預計將於2025年開始。

總部位於芬蘭圖爾庫市(Turku)的Admares表示將會將總部遷至美國。大約近十年來，該公司一直將其創始人在造船和其他離岸行業的專業知識應用於模塊化(modular)建築領域。目前為止公司的計畫主要集中在酒店業。該公司還在中東、歐洲及其他地區生產水上別墅(floating villas)。

現在，在一系列德國合作夥伴的幫助下，Admares正著手進行其擴張雄心，將智能工廠置於全球戰略市場。

自2015年以來，Admares與Porsche Consulting和MHP(保時捷旗下的一家諮詢公司)合作設計工廠，這些工廠將使用西門子(Siemens)提供的連接設備和軟體，將其他行業的製造實踐引入住宅，該領域受到嚴格監管，儘管已有3D列印房屋和其他的新興創新希望，但改變仍然緩慢。

Admares看好此作業模式，可以在住房建設因成本上升，或可用勞動力缺乏時，仍能大規模建設的優勢。

「勞動力短缺是全球建築行業面臨的一個緊迫問題。我們的技術提供了解決方案，因為不需傳統的建築工地或工人，」首席執行長兼創始人Mikael Hedberg在宣布與西門子合作建造試點住宅的新聞稿中說。

喬州官員稱讚該公司可能為該州一直試圖解決的「勞動力住房」(workforce housing)問題提供解決方案。缺乏經濟適用房存量被視為限制製造業增長，因為被迫住得離工作地點更遠的員工，較難以與雇主建立職業關係。

「勞動力住房是一個日益嚴峻的全國性挑戰，喬州也不例外。新的Admares設施正幫助應對這一挑戰，填補對經濟發展至關重要的利基市場，」喬州經發廳(GDEcD)專員威爾遜(Pat Wilson)說。

今年稍早時，州長坎普(Brian Kemp)在州情咨文中提到了住房問題，他提議設立3500萬元的基金來支持建設農村勞動力住房。

喬州 喬治亞州 投資

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