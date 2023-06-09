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徐佳青訪亞城 僑團盛大歡迎

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
徐佳青在接受媒體採訪時說明現今僑委會政策。(記者林昱瑄╱攝影)
徐佳青在接受媒體採訪時說明現今僑委會政策。(記者林昱瑄╱攝影)

中華民國僑務委員會委員長徐佳青於5日至7日訪問亞特蘭大。除視察僑教中心外，也聽取了亞特蘭大急難救助協會業務簡報、走訪傳統僑社、參與台美學校台灣華語文學習中心揭幕，並與本地鄉親及僑台商進行交流。

6日晚上，美東南區四位僑務委員陳可徵、陸復泰、范琪君及張崧軒為徐舉行了全僑歡迎晚宴，各僑團出席踴躍，席開26桌，徐佳青也上台高歌多首歌曲，氣氛熱絡。

徐佳青是在今年1月接任僑委會委員長。她在接受本報採訪時，再次說明因時空條件及移民狀態已有大不同，僑委會的業務方向也有所轉變。

她說，50年前台灣移居海外者眾，近20年下滑；留學生數也減少，直到最近兩年才慢慢回升。目前全球有208萬台僑(持有中華民國國籍者)，其中108萬在美國，加拿大約18、19萬。

她表示，僑委會服務對象像是個同心圓，重點核心是208萬台僑，再來是台僑第二代、第三代，再到傳統僑社，再外擴到主流社會。

徐佳青也提到了政府近年來幾項重大政策，像是深耕華語文計畫。台灣政府2020年與美國政府簽署「台美教育倡議」，擴大雙方教育交流及合作，迄今已在全美成立54所台灣華語文學習中心(TCML)。

另外在歐洲也已成立12所，預計2024年底希望成立全球共100所。僑委會期待透過台灣優質華語教育，提供歐美對於學華語及台灣文化有興趣的朋友們交流學習的機會。

她也提到TCML的三項教學優勢：一、以正體字教學：符合漢字造字邏輯，學了正體字，學生可了解傳統古典文學，文化，文物；二、先學正體：若要轉換到簡體輕而易舉，然簡體轉繁體困難重重；三、教學結合多元文化、民主自由價值、現代化的數位教材及師資培育：因而在實用度、與現代社會的連結及對於學習者的需求上都優於其他學習機構。

她說，除了華語教學外，台灣與美國在英語學習上也有合作，期望讓雙方社會更加深入了解，分享價值與文化。

徐佳青表示，近年來，台僑在海外的發展已進入到第三代，僑委會重視培育第二、第三代，強化傳承(heritage)，在未來辦理各項活動時將擴大視野及需求，如剛結束的台灣傳統周，便是讓主流朋友及僑青了解台灣近代的音樂、舞蹈、文化，讓他們跟台灣有更強烈的連結。

僑委會在台灣也推出各項活動，像是針對14歲至17歲華裔的華語文研習營，或是16、17歲至25歲的英語營計畫至台灣國中小學擔任志工教導英語等，希望藉此讓他們深入了解台灣。

僑委會今年也針對想到台灣求學的海外學生祭出高獎學金，包括有具有華語能力的僑生，或是全英語授課的國際生等。另外相關配套的移民計畫預計於明年修法，將有利於海外學生在台求學後留下來工作，生活。

徐佳青說，以往主要是由台灣輸出移民，到現在僑委會也著重於僑胞回台學習，工作的發展。她說，台灣是移民社會，僑委會的政策要讓台灣社會更成熟，更有利於移民。

亞特蘭大舉行全僑歡迎僑委會委員長徐佳青晚宴，席開26桌。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大舉行全僑歡迎僑委會委員長徐佳青晚宴，席開26桌。(記者林昱瑄╱攝影)
中華民國僑委會委員長徐佳青(前排著白衣白褲者)與僑務榮譽職人員等合影。(僑教中心...
中華民國僑委會委員長徐佳青(前排著白衣白褲者)與僑務榮譽職人員等合影。(僑教中心提供)
僑委會委員長徐佳青(中)訪亞特蘭大。在歡迎晚宴上與四位僑務委員(右起)陸復泰、陳...
僑委會委員長徐佳青(中)訪亞特蘭大。在歡迎晚宴上與四位僑務委員(右起)陸復泰、陳可徵、范琪君以及張崧軒在晚宴上上台高歌。(記者林昱瑄╱攝影)

移民 教育 中華民國

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