北卡大醫學院 取消招生種族評估

徐東風帶領的無色聯盟成功促使北卡大學醫學院放棄DEI倡議。(記者王明心/攝影)

由北卡 華裔第二代徐東風 (Kenny Xu) 領導的「無色聯盟」(Color Us United)，日前宣布成功促使北卡大學醫學 院放棄其「多元化、公平和包容」(Diversity, Equity and Inclusion, DEI)的建議，包括將種族因素當作評估招生 的參考依據之一；該校的DEI工作小組也將解散。

根據福克斯新聞(Fox News)報導，北卡大學醫學院幾個月前就已表明放棄使用DEI有關錄取、雇用、晉升和任期等的聲明。

該聲明並要求學生學習「無意識偏見意識」(Unconscious Bias Awareness)、「理解並應對微攻擊(microaggressions)」、「了解美國的醫療系統在結構上存在種族主義」等主題。

近日，北卡大醫學院則表示正在解散DEI工作小組。

無色聯盟於今年1月發起一項運動，通過遊說學校財產受託人、向立法機構提交法案、在社交媒體上教育民眾，呼籲該校廢除針對醫學院教職員工和學生提出的DEI政策。

該校理事會於2月投票，禁止在錄取、雇用、晉升和任期過程中，考慮DEI聲明和強制性言論。 之前該校醫學院要求申請人提供一份聲明，詳細說明他們對DEI的承諾。

監督和倡導大學校園言論自由的「個人權利與表達基金會」(FIRE)4月就DEI倡議致函北卡大學，該校回應表示將解散工作組，且「無計畫實施工作組的建議」。

徐東風接受WRAL電視台訪問時表示，無色聯盟致力建立一個不分種族的社會，反對在醫學院的招生和教學上以DEI這種與醫學無關的意識形態作為指導方針，降低醫生應有素質。他為該校決定感到驕傲，並提到他們將以此為起點，帶動美國其他醫學院效法，消除DEI對醫學院的影響。