北卡大醫學院 取消招生種族評估
由北卡華裔第二代徐東風 (Kenny Xu) 領導的「無色聯盟」(Color Us United)，日前宣布成功促使北卡大學醫學院放棄其「多元化、公平和包容」(Diversity, Equity and Inclusion, DEI)的建議，包括將種族因素當作評估招生的參考依據之一；該校的DEI工作小組也將解散。
根據福克斯新聞(Fox News)報導，北卡大學醫學院幾個月前就已表明放棄使用DEI有關錄取、雇用、晉升和任期等的聲明。
該聲明並要求學生學習「無意識偏見意識」(Unconscious Bias Awareness)、「理解並應對微攻擊(microaggressions)」、「了解美國的醫療系統在結構上存在種族主義」等主題。
近日，北卡大醫學院則表示正在解散DEI工作小組。
無色聯盟於今年1月發起一項運動，通過遊說學校財產受託人、向立法機構提交法案、在社交媒體上教育民眾，呼籲該校廢除針對醫學院教職員工和學生提出的DEI政策。
該校理事會於2月投票，禁止在錄取、雇用、晉升和任期過程中，考慮DEI聲明和強制性言論。 之前該校醫學院要求申請人提供一份聲明，詳細說明他們對DEI的承諾。
監督和倡導大學校園言論自由的「個人權利與表達基金會」(FIRE)4月就DEI倡議致函北卡大學，該校回應表示將解散工作組，且「無計畫實施工作組的建議」。
徐東風接受WRAL電視台訪問時表示，無色聯盟致力建立一個不分種族的社會，反對在醫學院的招生和教學上以DEI這種與醫學無關的意識形態作為指導方針，降低醫生應有素質。他為該校決定感到驕傲，並提到他們將以此為起點，帶動美國其他醫學院效法，消除DEI對醫學院的影響。
無色聯盟是2021年成立於北卡的非營利組織，目的是實現馬丁路德金的夢想，即建立一個不分膚色的美國，主張人民所受待遇應該取決於其特性，不是膚色。董事會成員包括YouTuber、檢察官、編輯、企業主、投行高管、社會運動者、作家、教授等。主席徐東風曾擔任反對加州16號提案的媒體推廣主任，為多家全國性刊物撰稿，2021年出版第一本書「一個棘手的少數族裔」(An Inconvenient Minority)，講述常春藤聯盟(Ivy League)的歧視案件和左翼多元化意識形態的持久後果。
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