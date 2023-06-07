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全美最大軍事基地 布拉格堡改名自由堡

記者王明心／北卡羅來納州報導
美國最大軍事基地北卡布拉格堡(上)改名為自由堡(下)。(美聯社)
美國最大軍事基地北卡布拉格堡(上)改名為自由堡(下)。(美聯社)

位於北卡費耶特維爾(Fayetteville)的美國最大軍事基地，也是世界上最大軍事設施之一的布拉格堡(Fort Bragg)，日前改名為自由堡(Fort Liberty)。

此地原名是來自南北戰爭一位南方邦聯將軍的名字。這是自2020年非裔民眾佛洛伊德(George Floyd)被白人警察殺害以來，北卡再次受「黑人命也是命」(Black Lives Matter)運動影響所引發的改名事件。

布拉格堡是美國陸軍特總作戰司令部總部、美國陸軍司令部、美國陸軍預備役司令部，負責監督美國陸軍第一特種部隊司令部和第75遊騎兵團，擁有兩個軍用機場和全美唯一的空降軍和空降師。

該基地於1918年以布拉格將軍(Gen. Braxton Bragg)的名字命名。根據美聯社，他是來自北卡沃倫頓(Warrenton)的南軍將軍，以擁有奴隸和輸掉關鍵戰役，導致南方邦聯垮台而聞名。

布拉格堡在2日改名為自由堡。指揮官多納休中將(Lt. Gen. Christopher Donahue)在更名儀式上表示，費耶特維爾於1775年簽署了首批協議之一，宣布願意為脫離英國的自由而戰，「自由在這裡根深柢固」。退役的美國陸軍準將Ty Seidule將軍在去年的命名委員會會議上表示，之所以選擇新名字是因為「自由仍然是美國最大的價值觀」。

美國國防部計畫將所有以南方邦聯命名的基地和建築物都重新命名。北卡這個軍事設施是唯一沒有改為某人名字的基地。其他基地都將為紀念黑人士兵、美國總統或開拓性女性而重新命名。

下一個改名的基地是路易斯安納州的波爾克堡(Fort Polk)，預計13日更名為強生堡(Fort Johnson)，波爾克堡是以來自北卡，擁有黑奴的南方邦聯將軍波爾克(Leonidas Polk)而命名。改為強生堡是為紀念獲得第一次世界大戰榮譽勳章的黑人中士強生(Sgt. William Henry Johnson)。

布拉格堡改名為自由堡所需的費用約為800萬元，目前營區前面大多數的標牌都已更改。

北卡 黑人 警察

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