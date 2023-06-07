帕瑞拚連任北卡州議員 華人助選
曾參選北卡第四選區國會議員的符江秀，日前在其莊園為角逐連任的維克郡共和黨州眾議員候選人帕瑞(Erin Pare)舉行助選會，北卡聯邦參議員巴德(Ted Budd)等多位民選官員也到場助陣。
助選會由維克郡共和黨主席Steve Bergstrom主持。他表示維克郡是北卡的中心，而南維克郡的發展日益重要，需要像帕瑞這樣的領導人物。活力泉(Holly Springs)市長Sean Mayefskie帶會眾禱告，感謝為國犧牲的將士。
巴德提到國會為防衛美國邊境，禁止不友善國家在美國購買農地和軍事基地附近土地所做的努力。已連任六屆的北卡勞工委員John Hardister盛讚帕瑞勤奮、效率高、關心民眾福祉。
帕瑞在維吉尼亞州長大，畢業於喬治梅森大學(George Mason University)，擁有國際商務與政策碩士學位和政府國際政治學士學位。她和曾在陸軍服役24年的丈夫定居在活力泉，經營一家小企業。她曾創辦非營利組織，為社區青年音樂藝術服務，並在南維克郡建立了青年管弦樂隊。
她說她2020年初次競選時，沒有人認為她在藍區中會贏得選戰。但她不但成為維克郡唯一的共和黨州眾議員，2022年再度連任。她感謝丈夫和選民支持，讓她在議會中，為生命、教育、自由議題而戰。
在過去幾年眾議員任期中，她擔任保健委員會主席、衛生和公眾服務委員會副主席、能源和公用事業委員會副主席，並在酒精飲料控制、撥款、軍事和退伍軍人事務、監管改革、眾議院規則、行程和運作等小組服務。
她被眾議會議長摩爾(Tim Moore)任命為政府運作聯合立法委員會、聯合立法監督委員會、立法經濟發展和全球參與監督聯合委員會成員、會議副主席。
符江秀表示，帕瑞是她選區的候選人，負責、能幹、高效、注重傳統價值，是維克郡最優秀的州議員，她毫不猶豫地支持她。蕭雨說她三年前和美裔丈夫從紐約搬來，厭倦了那裡的糟糕治安，渴望居住在一個寧靜、安穩、安全、注重美好傳統價值的環境，支持有相同理念的候選人。
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