帕瑞拚連任北卡州議員 華人助選

眾議員帕瑞(Erin Pare)要競選連任。(記者王明心／攝影)

曾參選北卡 第四選區國會議員的符江秀，日前在其莊園為角逐連任的維克郡共和黨 州眾議員 候選人帕瑞(Erin Pare)舉行助選會，北卡聯邦參議員巴德(Ted Budd)等多位民選官員也到場助陣。

助選會由維克郡共和黨主席Steve Bergstrom主持。他表示維克郡是北卡的中心，而南維克郡的發展日益重要，需要像帕瑞這樣的領導人物。活力泉(Holly Springs)市長Sean Mayefskie帶會眾禱告，感謝為國犧牲的將士。

巴德提到國會為防衛美國邊境，禁止不友善國家在美國購買農地和軍事基地附近土地所做的努力。已連任六屆的北卡勞工委員John Hardister盛讚帕瑞勤奮、效率高、關心民眾福祉。

帕瑞在維吉尼亞州長大，畢業於喬治梅森大學(George Mason University)，擁有國際商務與政策碩士學位和政府國際政治學士學位。她和曾在陸軍服役24年的丈夫定居在活力泉，經營一家小企業。她曾創辦非營利組織，為社區青年音樂藝術服務，並在南維克郡建立了青年管弦樂隊。

她說她2020年初次競選時，沒有人認為她在藍區中會贏得選戰。但她不但成為維克郡唯一的共和黨州眾議員，2022年再度連任。她感謝丈夫和選民支持，讓她在議會中，為生命、教育、自由議題而戰。

在過去幾年眾議員任期中，她擔任保健委員會主席、衛生和公眾服務委員會副主席、能源和公用事業委員會副主席，並在酒精飲料控制、撥款、軍事和退伍軍人事務、監管改革、眾議院規則、行程和運作等小組服務。

她被眾議會議長摩爾(Tim Moore)任命為政府運作聯合立法委員會、聯合立法監督委員會、立法經濟發展和全球參與監督聯合委員會成員、會議副主席。