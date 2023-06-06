谷內郡移動圖書車 每周停靠90站點

谷內郡公立學校兩台移動圖書車將在暑假期間，每周停靠五個地區共90個站點。(谷內郡公校網站)

喬治亞州 谷內郡(Gwinnett)公立學校 一輛名為Pow，另一輛為Explore的兩台移動圖書車，即日起上路，將使該郡學生夏日閱讀更加便利。

自6月起，流動圖書車將每周在五個地區中停靠共90個站點。這兩台由校車改裝的圖書車將每天停靠九站，為無法方便進出公共圖書館的學生提供書籍。

流動圖書車將在Berkmar、Central Gwinnett、Discovery、Meadowcreek和 Norcross地區中行駛，車內將備有適合所有年齡段和閱讀水平的書籍—從Pre-K到12年級皆有。該車將於每周一至周五上午11時至下午6時營運，每周重複行程，直至7月18日，但在6月19日及7月4日兩天將停止營運。

從即日起到7月14日，谷內郡公立學校營養計畫，也將在周一至周五每天的前四站，為參觀流動圖書車的兒童提供膳食。另外，亞特蘭大 社區食品銀行(Atlanta Community Food Bank)也會在每個站點提供點心。

詳細路線及停靠站點請上網： https://www.gcpsk12.org/Page/30975。