拍攝喬州數位身分證照片 請留意著裝

喬治亞州監理部門(Georgia Department of Drivers' Services)日前在Facebook上表示，「拍攝數位駕照 和身分證照片時，請著裝完整」，提醒州民不宜進行任何「火辣自拍」(spicy selfie)。

該部門稍早宣布，喬州 居民可在iPhone或Apple Watch上的「錢包」(Wallet)中使用數位駕照或身分證。此類證件可「加快在選定的機場安檢站流程」。但網站也表示，數位文件不能替代實體證件。

在安檢站使用時，用戶必須將iPhone或Apple Watch解鎖並靠近讀取機器，以便設備顯示出安檢所要求的信息。 監理機關表示，一旦用戶使用Face ID或Touch ID授權訊息，訊息將以數位方式共享。

繼亞利桑納州、馬里蘭州和科羅拉多州推出Apple數位身分證後，喬州是全美國第四個啟用Apple數位身分證的州。TSA已確認用戶將能夠在亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的指定安檢站，使用其Apple設備驗證身分。

Apple數位證件於2022年3月在亞利桑納州首度推出。目前，康乃狄克州、夏威夷州、愛荷華州、肯塔基州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、猶他州和波多黎各地區，也已確認將推出該服務。