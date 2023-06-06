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喬州台灣盃高球賽 116人揮桿競技

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
此次比賽參與踴躍，共有116人參加。(曹燕玲提供)
此次比賽參與踴躍，共有116人參加。(曹燕玲提供)

喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)日前在Bear's Best球場舉辦了台灣盃高球賽，報名踴躍，甚至超過球場原先設定上限，最終有116人參與，競爭激烈。

會長宋弘彥(左一)頒獎給總冠軍Sarah Hsu(左二)。(曹燕玲提供)
會長宋弘彥(左一)頒獎給總冠軍Sarah Hsu(左二)。(曹燕玲提供)

本屆球賽總冠軍由年紀輕輕，甫由大學畢業的女孩Sarah Hsu以70桿奪下。女子組冠軍為彩虹81桿；男子組冠軍Jack Cheng 74桿；團體公開組冠軍為John Wu、Nacy Wu、Joey Peng、Mason Kong；團體大會組冠軍宋弘彥、Eric Han、Chief Lee、Travis Lee。

歷任會長合影。右三為僑教中心主任歐宏偉，左三為現任會長宋弘彥。(曹燕玲提供)
歷任會長合影。右三為僑教中心主任歐宏偉，左三為現任會長宋弘彥。(曹燕玲提供)

當天晚餐和頒獎典禮也十分熱鬧，由阿兵哥餐廳準備豐盛餐點，抽獎獎品也十分豐富，來賓把酒言歡，氣氛熱絡。

其他成績優異者還有：

女子組亞軍：Allison Tsai 81桿；女子組季軍：Grace Lu 83桿。

男子組亞軍：Dan Liu 79桿；男子組季軍：Jason Chang與Tim Hwang並列79桿；男子組第四名：三位並列Ted Chu、Benny Hsu、Jason Peng。

團體公開組亞軍：Steven Hao、Stanford、Tony Kim、John Lu；團體公開組季軍：Alex Tsao、Miller Tsao、Time Lin、George Lin。

團體大會組亞軍：Micheal Wanf、Andrew Yeh、Jimmy Luke、TingTing Yang。

團體大會組季軍：Jason 時、James Ho、Simon Tan、Eric Wang。

喬治亞州 高球

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