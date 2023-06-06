亞城台灣傳統周台藝大挑梁 吸500人觀賞

演出後，表演團體、主辦單位與部分來賓們合影。(同鄉會提供)

由亞特蘭大 台灣同鄉會主辦的「2023年台灣傳統周」(2023 Taiwanese American Heritage Week)，於3日下午在肯尼索州立大學(Kennesaw State University)的Joe Mack Wilson學生活動中心舞蹈廳舉行。今年的表演團體由僑務委員會遴派國立台灣藝術大學擔綱演出「台灣樂舞情」，共計吸引了近500人出席觀賞。

國立台灣藝術大學演出的「台灣樂舞情」。(Sanjana Dhabbala提供)

國立台灣藝術大學演出的「台灣樂舞情」。(記者林昱瑄／攝影)

當地台美人多樣化的表演。(記者林昱瑄／攝影)

當天活動由前全美台灣同鄉會副會長，同時也是前亞特蘭大台鄉會會長的沈宇蘋主持。她感謝主要贊助及支持者包括僑委會；駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處；僑務委員范琪君、陸復泰和張崧軒；以及諸多僑團和僑務榮譽職人員的參與支持。駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍致詞歡迎喬治亞州 州議員、各友邦官方代表、各郡與市政府層級代表，以及各商會、文化團體蒞臨。

當天，台灣同鄉會頒發傑出貢獻獎給黃澄波(左上圖左)、傑出台美人士獎給羅佳田(右上圖左)，以及傑出獎學金給彭真希(下圖左)。(記者閻尚恩／攝影)

當天場外也設置了文化以及美食攤位，並有三太子陳設，讓主流民眾更了解台灣。(記者林昱瑄／攝影)

當天主辦單位亦宣讀了由州長坎普簽署的台美人傳統周宣言。(記者閻尚恩／攝影)

當天主辦單位也宣讀由州長坎普(Brian Kemp)簽署的台美人傳統周宣言(A Proclamation-Taiwanese American Heritage Week)。州議員、同時也是州議會的台灣連線共同主席瑞特(Michael Rhett)，則以親切的「你好嗎」問候，並說明宣言的立法緣由與精神，包括促進經濟、文化、價值等對話與交流等。

台灣同鄉會當天也頒發傑出貢獻獎給黃澄波、傑出台美人士獎給羅佳田、傑出獎學金給彭真希。

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍致詞歡迎州議員、各友邦官方代表、各郡政府與市政府層級代表，以及各商會、文化團體蒞臨。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大僑教中心2日舉辦了民俗文化交流講座，邀請訪團與僑界及主流人士互動交流。(僑教中心提供)

在包括舞蹈及多樣樂器演奏的當地台美人表演後，主秀由國立台灣藝術大學演出，節目包括舞蹈《臥虎藏龍》、《絮語飛花》、《六月茉莉》、《野玫瑰》、《旅行》等，也有音樂演出《鹿谷山上採茶忙》、《島嶼風光》《草叢間的拳擊手》、以及歷年來的熱門金曲《傳唱我歌》等。

演出前一天，亞特蘭大僑教中心也邀請訪團舉辦民俗文化交流講座，促進僑界及主流人士交流及認同台灣多元文化。

台灣傳統周源自1992年美國總統布希正式簽署HR5572法案，訂下每年5月為「美國亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，以慶祝並表揚亞太裔對美國的貢獻，隨即在聯邦眾議院和參議院 獲多數通過。1999年美國國會為表揚台美人對美國社會的貢獻，特別指定每年5月亞太裔傳統月當中的一周為「台美人傳統周」。