現代和LG投資43億 喬州建電動車電池廠

現代汽車集團和LG宣布將共同投資建造電池廠，作為現代在喬州東南部新電動車裝配廠的一部分。圖為去年底現代宣布將在喬州建立電動車裝配廠的破土儀式。(美聯社)

現代汽車 集團和LG Energy Solution日前宣布，將建造一座價值43億的電池廠，作為現代在喬州東南部新電動車 裝配廠的一部分。

兩家公司將分攤投資 ，最快在2025年底投產。

現代首席執行長Jaehoon Chang表示，該電池廠將「為引領全球電動車轉型奠定堅實基礎」，他並說該公司希望努力加快在北美生產現代和起亞(Kia)電動車的腳步。

現代2022年底時宣布投資55億，在沙凡納(Savannah)以西的Ellabell建立電動車組裝廠和電池廠，預計將雇用8100名員工，並計畫於2025年開始生產。

共和黨州長坎普(Brian Kemp)的發言人道格拉斯(Garrison Douglas)表示，此電池廠將提供3000個工作，是8100個工作的一部分，而43億元投資將是此前宣布55億投資總額的一部分。

現代/LG工廠應能每年為30輛電動車供應電池，這是該車廠的初步預計產量。現代表示，喬州廠以後可能會擴大到每年生產50萬輛車。

除了裝配廠和電池廠，汽車零件供應商還承諾在現代工廠周邊投資超過20億，並雇用4800名員工。

這些公告是全美電動車和電池搶灘行動的一部分。根據美國通膨減少法案(U.S. Inflation Reduction Act)，電動車必須在北美組裝，且有一定比例的電池零件和礦物須來自北美或美國自由貿易夥伴，才有資格獲得全額7500 元的電動車稅收抵免。

目前，現代或起亞電動車尚無資格享受稅收抵免，除非是租賃的。現代反對將外國製造的汽車排除在外，部分原因是它正在建設其美國工廠。坎普支持這一立場，但民主黨參議員奧索夫(Jon Ossoff)表示，現代應該等到它在國內生產汽車，使用美國製造的電池。

「一旦這些車輛在喬州生產，它們就有資格通過IRA的激勵措施獲得這些款項，」奧索夫日前在記者會上表示。

LG表示，這將是其在美國營運或建設中的第七家電池廠，並表示正在集中精力擴大在該國的生產，這是聯邦激勵措施如何吸引製造商的一個例子。

對於現代，這在其與喬州合作建造的第二座大型電池廠。現代汽車和韓國SK集團旗下的SK On於去年12月宣布將共同投資40億至50億元在亞特蘭大西北部建設新廠，將為在美國組裝的現代和起亞電動車供應電池。該廠位於Cartersville，計畫於2025年開始生產，預計雇用3500名員工。

需要電池的不僅僅是Ellabell製造的現代車輛。該公司已在其位於阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)的工廠組裝電動車，並於4月宣布將開始在喬州West Point的起亞廠組裝大型電動SUV EV9。

與LG和SK的合作也將使現代汽車的供應商基礎多樣化，可從不止一家製造商那裡購買電池。

由於電池廠是整個現代投資的一部分，道格拉斯表示不會提供額外的激勵措施。

喬州和地方政府已承諾提供18億的稅收減免和其他激勵措施。Good Jobs First執行董事勒羅伊(Greg LeRoy)表示，這是美國各州向汽車廠承諾的最大補貼方案，該組織對私營公司的補貼持懷疑態度。