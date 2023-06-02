我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

現代和LG投資43億 喬州建電動車電池廠

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
現代汽車集團和LG宣布將共同投資建造電池廠，作為現代在喬州東南部新電動車裝配廠的一部分。圖為去年底現代宣布將在喬州建立電動車裝配廠的破土儀式。(美聯社)
現代汽車集團和LG宣布將共同投資建造電池廠，作為現代在喬州東南部新電動車裝配廠的一部分。圖為去年底現代宣布將在喬州建立電動車裝配廠的破土儀式。(美聯社)

現代汽車集團和LG Energy Solution日前宣布，將建造一座價值43億的電池廠，作為現代在喬州東南部新電動車裝配廠的一部分。

兩家公司將分攤投資，最快在2025年底投產。

現代首席執行長Jaehoon Chang表示，該電池廠將「為引領全球電動車轉型奠定堅實基礎」，他並說該公司希望努力加快在北美生產現代和起亞(Kia)電動車的腳步。

現代2022年底時宣布投資55億，在沙凡納(Savannah)以西的Ellabell建立電動車組裝廠和電池廠，預計將雇用8100名員工，並計畫於2025年開始生產。

共和黨州長坎普(Brian Kemp)的發言人道格拉斯(Garrison Douglas)表示，此電池廠將提供3000個工作，是8100個工作的一部分，而43億元投資將是此前宣布55億投資總額的一部分。

現代/LG工廠應能每年為30輛電動車供應電池，這是該車廠的初步預計產量。現代表示，喬州廠以後可能會擴大到每年生產50萬輛車。

除了裝配廠和電池廠，汽車零件供應商還承諾在現代工廠周邊投資超過20億，並雇用4800名員工。

這些公告是全美電動車和電池搶灘行動的一部分。根據美國通膨減少法案(U.S. Inflation Reduction Act)，電動車必須在北美組裝，且有一定比例的電池零件和礦物須來自北美或美國自由貿易夥伴，才有資格獲得全額7500 元的電動車稅收抵免。

目前，現代或起亞電動車尚無資格享受稅收抵免，除非是租賃的。現代反對將外國製造的汽車排除在外，部分原因是它正在建設其美國工廠。坎普支持這一立場，但民主黨參議員奧索夫(Jon Ossoff)表示，現代應該等到它在國內生產汽車，使用美國製造的電池。

「一旦這些車輛在喬州生產，它們就有資格通過IRA的激勵措施獲得這些款項，」奧索夫日前在記者會上表示。

LG表示，這將是其在美國營運或建設中的第七家電池廠，並表示正在集中精力擴大在該國的生產，這是聯邦激勵措施如何吸引製造商的一個例子。

對於現代，這在其與喬州合作建造的第二座大型電池廠。現代汽車和韓國SK集團旗下的SK On於去年12月宣布將共同投資40億至50億元在亞特蘭大西北部建設新廠，將為在美國組裝的現代和起亞電動車供應電池。該廠位於Cartersville，計畫於2025年開始生產，預計雇用3500名員工。

需要電池的不僅僅是Ellabell製造的現代車輛。該公司已在其位於阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)的工廠組裝電動車，並於4月宣布將開始在喬州West Point的起亞廠組裝大型電動SUV EV9。

與LG和SK的合作也將使現代汽車的供應商基礎多樣化，可從不止一家製造商那裡購買電池。

由於電池廠是整個現代投資的一部分，道格拉斯表示不會提供額外的激勵措施。

喬州和地方政府已承諾提供18億的稅收減免和其他激勵措施。Good Jobs First執行董事勒羅伊(Greg LeRoy)表示，這是美國各州向汽車廠承諾的最大補貼方案，該組織對私營公司的補貼持懷疑態度。

電動車 投資 汽車

上一則

喬州最高法院維持裁決 校園攜槍合法

下一則

全美國內機票價格 大華府杜勒斯機場最貴

延伸閱讀

南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說

南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說
南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠

南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠
太貴難下手 換車時間延長

太貴難下手 換車時間延長
解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求

解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求
喬治亞州州長坎普不排除選總統 但非2024年

喬治亞州州長坎普不排除選總統 但非2024年
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行