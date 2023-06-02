喬州Vogtle核電反應爐 達滿功率輸出

喬州電力Vogtle核電廠的第三號反應爐日前完工，將於本月起滿功率輸出投入商業營運。(美聯社)

喬治亞電力公司(Georgia Power)的Vogtle核電廠的第一個新反應爐預計可在本周末達到滿功率輸出，然而該項目整體計畫已延宕了7年完成，且超出預算170億。

Vogtle的新3號機組於3月開始發電，本月投入商業營運。4號機組預計將在2024年初完成。

Vogtle是全美幾十年來第一批從零開始建造的反應爐—也許是有史以來造價最昂貴的發電廠。喬州 電力客戶已為此支付了數十億，未來可能還需額外支付數億元。

然而Vogtle的一些關鍵承諾並未實現。整個施工延誤並導致西屋電氣(Westinghouse Electric Co.)因無法吸收超支而破產。

從喬州電力升任其母公司Southern Co.首席執行長的沃馬克(Chris Womack)曾表示，Vogtle「絕對」是成功的，可靠的電力和廉價燃料成本，將使該公司270萬客戶在未來幾十年受益。

在喬州，幾乎每個電力用戶都為Vogtle承擔費用。喬州電力目前擁有該反應爐的45.7%股份。Oglethorpe電力公司擁有較小股份，並為其會員所擁有的合作社、喬州市政電力局(Municipal Electric Authority of Georgia)和道爾頓市(Dalton)提供電力。佛州和阿拉巴馬州 的一些公用事業公司也已簽訂合同購買Vogtle電力。

美聯社計算顯示，目前，業主預計將支付310億元的資本和融資成本。

美國能源部(Department of Energy)的報告詳細說明了Vogtle的失誤：包括設計不完整，多次任務未能切實安排，缺乏有經驗的員工，工作缺陷導致重做，COVID導致高缺勤率等。

數據表明，即使在聯邦政府保證償還120億元貸款來降低借貸成本後，Vogtle的電力也不會比喬州電力可選擇的其他來源便宜。

然監管機構堅持表示，建造Vogtle是正確的選擇。

共和黨的喬州公共服務委員會主席Tricia Pridemore說，核能提供的清潔能源價格不受國際市場波動影響，而建造Vogtle也增加了美國核工程專業知識。

一旦3號機組實現商業營運，喬州電力一般用戶將每月額外支付3.78元，但最終帳單要等到第4號機組完成後才會出爐。

委員會早些時候已批准了57億元費用，但南方清潔能源聯盟(Southern Alliance for Clean Energy)表示，應仔細審查「管理失誤」(management failures)，「客戶不應為管理層本來可做對的事情買單」。

批評者擔心喬州電力仍將從錯誤中獲利。工作人員估計，如果允許對所有Vogtle支出收費，喬州電力可在60年內額外賺取94億利潤。客戶共將支付約357億，比原先預計的多出205億元。

沃馬克表示，喬州電力不會試圖為所有超支收取費用，並承諾會取得「平衡」。自2018年以來，南方公司已註銷了32.6億元的Vogtle損失，表明不會收回這些成本。

全美的公用事業也注意到Vogtle的失誤，因此擱置了2007年至2009年間提出的其他24座核反應爐計畫。南卡羅來納州 兩座建造到一半的反應爐計畫也因此擱置。

不過，即使是反對者也承認，如果沒有核電，美國就無法實現無碳電力。