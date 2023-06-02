喬州最高法院維持裁決 校園攜槍合法

喬州最高法院維持下級法院裁決，在公立大學校園內攜帶槍枝，甚至是無證攜槍仍然合法。(美聯社)

喬治亞州 最高法院日前宣布維持下級法院裁決，駁回了五名大學教授針對校園攜槍法提出的訴訟，這也意味著喬州 公立大學校園內攜帶槍枝，甚至是無證攜槍，都仍然合法。

在2017年喬州法律修正案之前，在學院或大學擁有或租賃的建築物內攜帶武器屬於輕罪(misdemeanor)。該年，時任州長迪爾(Nathan Deal)簽署法律，允許人們在校園內攜槍。

此後，州議會又再通過擁槍者無需許可證也可攜槍。

就該修正案提起訴訟的喬州大學系統(University System of Georgia)五名教授表示，允許在校園內攜帶武器違反了該大學系統長期以來的政策。他們表示，該項修正案違憲，因為它侵犯了校董會管理、控制和管理大學的憲法權力。

不過，此主張未獲法官同意。喬州最高法院法官艾靈頓(John Ellington)5月30日在裁決定中寫道，此訴訟表明了校董會已採納了與修正案一致的攜槍政策。他寫道，這使得其權威是否被篡奪的問題變得毫無意義。

對此，一些喬州大學生表示不認同。「我不覺得這是個安全的想法，」喬州州立大學(GSU)學生Israela Mulanga接受WSBTV採訪時表示，「槍擊 事故時而發生，我不想害怕上學或不得不穿著防彈背心進校園。」