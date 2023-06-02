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世報恒順親子料理創意圖文賽 7/5截止收件

【本報訊】
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰—示範作品：魚躍龍門。(主辦單位提供)
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰—示範作品：魚躍龍門。(主辦單位提供)

世界日報聯合中國恒順集團及和樂公司，為鼓勵推廣中華飲食文化，以及家庭、親情在華人社區中的核心價值，首次舉辦「恒順親子料理創意圖文大挑戰」；參賽家庭可自由發揮創意製作菜品，拍照並搭配小短文上傳，獲獎作品將獲獎牌、獎狀和豐富獎金。

該活動除推廣中華飲食文化，也希望增添家庭趣味，讓讀者在親情同樂的氛圍中共享快樂。本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意制作一道菜品，將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍及優選、佳作共30名，獲獎作品將獲獎牌、獎狀和獎金，總獎金高達3000元，投稿截止日期是7月5日。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，旨在通過親子料理創作，讓更多的華人家庭能夠感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元性注入新活力。

評選結果和獲獎作品將於8月1日在世界新聞網活動頻道worldjournal.com/wj/cate/events公布。更多詳情，可上官方投稿網站：bit.ly/wjcooking，或電：(718)746-8889分機213洽詢。

2023恒順親子料理創意圖文大挑戰報名即日起至7月5日截止，請使用手機相機掃碼，...
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰報名即日起至7月5日截止，請使用手機相機掃碼，因系統問題請勿使用微信。(主辦單位提供)
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰—示範作品：紅燒排骨。(主辦單位提供)
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰—示範作品：紅燒排骨。(主辦單位提供)

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