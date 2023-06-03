閩福Min Food中餐健康大FUN送　原百福大道ILuvPho餐廳 來店消費就送羅漢齋素麵

香茅炒土豆粉條。(綠色海洋提供)

炎炎夏日，得享受清爽又健康的美食 ，閩福亞洲傳統美食餐廳(Min Food Asian Traditional Cuisine)從5月30日(週二)開始到6月19日(週一)，進行為期三週的「羅漢齋素麵大FUN(方)送」活動。只要到位於喬治亞州 Doraville市百福大道(Buford Highway)的閩福& I LUV PHO餐廳消費，就可享受一碗新鮮美滋味的羅漢齋素麵。

原名「I LUV PHO & GREEN OCEAN ASIAN CUISINE」亞洲傳統美食餐廳，已改名為閩福餐廳。東主感謝食客們一直以來的支持與關注，更為了在越南 傳統美食之外，鼓勵大眾食用新鮮、健康、又美味的中餐素特色菜，特別展開這項羅漢齋素麵的贈送活動。

閩福餐廳的東主同時也是臻盈|綠色海洋食品公司和展示廳的負責人。她說，「雖然我們的餐廳名稱發生了改變，但是我們的老闆仍然是同一個人。我們一直致力於提升和提高菜品的品質和多樣性，並專注於亞洲傳統美食的分享。」

她表示，臻盈|綠色海洋一直秉承著新鮮、健康、美味的原則，不斷探索食材的天然本質，為大眾提供健康、美味的食品。閩福餐廳的各種越南傳統美食和中餐特色菜等，都是由臻盈|綠色海洋食品甄選的原產地的食材。

也就是說，閩福是臻盈|綠色海洋食品的中央廚房，喜愛美食的食客可以在閩福品嚐到由臻盈|綠色海洋甄選的原產地產品。最特別的是，臻盈|綠色海洋是中國福建百年名店「聚春園」，在北美地區的獨家銷售部門，這兒可以吃到聚春園原汁原味的經典閩菜─佛跳牆。這道名菜兩次被中國商務部授予「中華老字號」稱號，「聚春園佛跳牆製作技藝」更榮列國家級非物質文化遺產。閩福為了向大眾推廣聚春園佛跳牆，堂吃可享六折的優惠，外帶也可享折扣。

在閩福還可吃到聚春園水晶粉馬鈴薯粉條系列菜品，如香茅炒土豆粉條、閩師傅紅燒牛肉粉、 閩師傅牛肉酸辣粉等。據了解，聚春園的水晶寬粉，是採用甘肅優質馬鈴薯(又稱土豆)，全程無明礬，無防腐劑，又是低血糖生成指數食物，是一款健康且放心的主食替代品。

臻盈|綠色海洋還致力將閩福打造為健康飲食園地，推出豐富的素食菜品，從素麵，前菜，素湯，飯類，家常閩菜，到三明治，各類素菜，一應俱全。素食三明治還有買五送一的優惠。

東主說，所有的努力，都是「我們真誠地感謝您一直以來的支持，我們期待在“閩福”中繼續為您帶來美食的享受。」