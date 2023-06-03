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Pho 24餐館Venture Drive店特惠加碼送 6月享用越南河粉送春捲 吃愈多可享30%折扣

亞特蘭大工商組
鮮嫩美味的生牛肉河粉。(Pho24提供)
鮮嫩美味的生牛肉河粉。(Pho24提供)

原名Hoàng Toan Restaurant的Pho 24餐館Venture Drive店，感謝消費大眾5月時對「母親節歡樂送」的熱烈響應，決定6月份繼續加碼送。只要大家到這家位於喬治亞州Duluth市百佳超市旁的越南美食餐館，堂吃越南河粉兩碗，可享用店家贈送越式春捲或炸春捲一份；堂吃越南河粉三碗(含)以上更可享有七折的優惠。這是一個絕佳的機會，品嘗到正宗的越南風味。

越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理，它受到中國、法國和東南亞的影響，創造出獨特的口感和香氣。饕客們可以在Pho 24餐館Venture Drive店找到各種越南特色菜餚，如春捲、河粉、米粉、砂鍋、沙拉、越南三明治等。

Venture Drive餐館介紹，越南美食的代表之一就是河粉，特別是牛肉湯麵，他們用牛肉大骨和老母雞熬製濃郁高湯，加上各種香料和新鮮的香草、豆芽和辣椒等蔬菜，口感豐富多彩，讓人一口接一口，是全美最正宗的越南河粉。食客們還可以根據自己的喜好，選擇不同的牛肉部位和麵條粗細，還可以加入辣椒、青檸汁、香菜等調味料，讓河粉更加美味。

店家表示，贈送食客們的春捲，無論是健康走向的越式春捲，或是香脆可口的炸春捲，都能讓大家在炎炎夏日，爽口又開胃。

同時為了讓大眾清涼消暑，店家特別引進一台榨汁機，推出現榨、純天然、無任何添加劑的甘蔗汁。甘蔗汁再加上幾片青檸檬，不僅化解甜膩感，更為飲料增加爽口風味。

在Pho 24 Venture Drive 餐館不僅有美味的食物，還有舒適的用餐環境和親切的服務。餐廳的裝修風格寬敞、簡約又時尚，營造出一種清新而溫馨的氛圍。餐廳的服務人員都是經驗豐富的專業人士，他們會熱情地接待每一位客人，並提供及時而周到的服務。這兒還有宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類生日、滿月、婚宴、喜慶、及工商和社團活動，並另備有宴會菜單供選用。所以，無論您是想和家人共進晚餐，還是想和朋友聚會，Pho 24餐館Venture Drive店都是一個理想的選擇。

Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Restaurant，是一家專業提供越南美食的餐廳，位於3865 Venture Dr., Duluth, GA 30096，與百佳超市位於同一個購物中心的右手邊角落。Pho 24在亞特蘭大都會區共有9家分店，其中Pho 24 Venture寬敞舒適。如果想了解更多關於Pho 24餐館Venture Drive店和越南美食的資訊，可以訪問他們的官方網站Pho24venture.com，或者撥打電話770-864-5255進行預訂或諮詢。別忘了享受6月的「特惠加碼送」活動！

Venture Drive店寬敞舒適，宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類婚宴...
Venture Drive店寬敞舒適，宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類婚宴喜慶與工商、社團活動，並另備有宴會菜單供選用。
越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理。(Pho24提供)
越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理。(Pho24提供)
Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Resta...
Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Restaurant，位於Duluth市，與百佳超市位於同一個購物中心的右手邊角落。
客人在Pho 24 Venture Drive 餐館舉辦滿月喜宴。(Pho24提...
客人在Pho 24 Venture Drive 餐館舉辦滿月喜宴。(Pho24提供)
堂吃越南河粉兩碗，可享用店家贈送越式春捲或炸春捲一份。(Pho24提供)
堂吃越南河粉兩碗，可享用店家贈送越式春捲或炸春捲一份。(Pho24提供)

越南 美食 大都會

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