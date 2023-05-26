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慈濟奧蘭多慶佛誕節、母親節及慈濟日

記者陳文迪╱佛州報導
慈濟委員詹翠華(右一)主持臨時分享座談，介紹與會人員。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟委員詹翠華(右一)主持臨時分享座談，介紹與會人員。(記者陳文迪╱攝影)

為慶祝佛誕節，慈濟奧蘭多及邁阿密聯絡處日前分別舉辦慶祝佛誕節、 母親節及全球慈濟日三節合一活動。今年主題為「佛誕節—讓我們與佛相遇」，奧蘭多聯絡處以浴佛典禮邀集會眾與佛相遇，與會者虔誠禮讚，感念佛恩、親恩、眾生恩，藉浴佛禮讚，洗滌內心無明，匯聚眾人善念，祈願社會祥和天下無災。當天活動逾50人與會，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇特別偕僑務秘書劉敏如及副領事蔡亦欣出席，一同為世界祈福。

慈濟奧蘭多聯絡處浴佛典禮與會者虔誠敬禱。左一副負責人黃吏部左二負責人林智。(記者...
慈濟奧蘭多聯絡處浴佛典禮與會者虔誠敬禱。左一副負責人黃吏部左二負責人林智。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟奧蘭多聯絡處負責人林智在活動中致詞感謝會眾護持慈濟。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟奧蘭多聯絡處負責人林智在活動中致詞感謝會眾護持慈濟。(記者陳文迪╱攝影)

典禮由慈濟委員楊甦蘇主持，她解說三合一節的意義，並引導會眾依序獻燈燭、供香湯、接花香，以及頌讚浴佛偈、齊唱祈禱、合掌繞佛等，完成浴佛儀式，氣氛莊嚴。

慈濟的三代家庭之一，副負責人黃吏部，兒子黃培傑和媳婦及孫子。(記者陳文迪/攝影)
慈濟的三代家庭之一，副負責人黃吏部，兒子黃培傑和媳婦及孫子。(記者陳文迪/攝影)
參加慈濟浴佛典禮來賓合影。左起主持人楊甦蘇，僑務秘書劉敏如，駐邁經文處處長周啟宇...
參加慈濟浴佛典禮來賓合影。左起主持人楊甦蘇，僑務秘書劉敏如，駐邁經文處處長周啟宇，慈濟負責人林智，副領事蔡亦欣，慈濟委員詹翠華。(記者陳文迪╱攝影)
駐邁阿密台北經文處處長周啟宇在會中致詞並分享。(記者陳文迪╱攝影)
駐邁阿密台北經文處處長周啟宇在會中致詞並分享。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟奧蘭多聯絡處負責人介紹從紐澤西等地及中國回來的慈濟志工。左起韓海濤，陳國華 ...
慈濟奧蘭多聯絡處負責人介紹從紐澤西等地及中國回來的慈濟志工。左起韓海濤，陳國華 ，林智，楊甦蘇，謝燕玲。(記者陳文迪╱攝影)

奧蘭多聯絡處負責人林智(Bob Lynch)感謝各界護持慈濟，讓慈濟能持續賑災的腳步，為受災民眾提供幫助。周啟宇分享他派駐馬來西亞期間，見證慈濟超越宗教藩籬，以大愛為念，全力救災的感動。2014年底大馬東海岸地區因連日豪雨引發山洪暴發，數以萬計居民痛失家園，慈濟師兄師姐於第一時間趕赴災區，撫慰多數為穆斯林回教的馬來裔災民，提供潔淨飲水食糧，更提出「以工代賑」計畫，協助災民自力重建家鄉，讓大馬政府官員及災民尤其感念。他也祝福與會來賓母親節快樂。

隨後有座談分享，慈濟準備了素食小禮盒與大眾結緣。臨時分享座談由慈濟委員詹翠華主持，美國災害應變專家張賢龢博士分享救災講學，其他與會志工也分別分享。會中特別介紹慈濟的三代家庭，以及從紐澤西、歐卡拉(Ocala)等地及中國回來的慈濟志工，與會者分享交流，最後一起合唱母親您真偉大，在歌聲中結束活動，氣氛溫馨。

慈濟的三代家庭之一，委員張冬友和兒子，媳婦及三個孫子。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟的三代家庭之一，委員張冬友和兒子，媳婦及三個孫子。(記者陳文迪╱攝影)
參加慈濟浴佛典禮來賓合影。 (記者陳文迪╱攝影)
參加慈濟浴佛典禮來賓合影。 (記者陳文迪╱攝影)
慈濟奧蘭多聯絡處浴佛典禮與會者虔誠敬禱。(記者陳文迪╱攝影)
慈濟奧蘭多聯絡處浴佛典禮與會者虔誠敬禱。(記者陳文迪╱攝影)

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