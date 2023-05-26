世華奧蘭多分會創會 黃百齡任會長

副總會長白越珠(左七)帶領分會創會會員宣誓入會。(記者陳文迪╱攝影)

世界華人工商婦女企管協會奧蘭多分會日前在Double Tree by Hilton會議廳舉行創會成立大會暨理監事就職典禮，總會長莊住維授印信及會旗，黃百齡(Pauline Huang)就任創會會長。

當日逾150各界來賓出席觀禮，佛州 第九巡迴法院法官Mikaela Nix-Walker、佛州橘郡郡長特助Shally Wong、前市議員Samuel Ings夫婦，世華名譽總會長黎淑瑛、第一副總會長林淑敏、副總會長白越珠、副總會長陳玲華、國際秘書長潘意玲、榮譽會長張潔心等世華北美親善外交訪問團全員，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇，僑務秘書劉敏如及副領事蔡亦欣等與會。包括紐約聯邦眾議員孟昭文、紐約市議員黃敏儀、佛州參議院議員Geraldine Thompson、佛州聯邦眾議員Darren Soto，佛州橘郡郡長Jerry Demings以及亞太公共事務聯盟中佛州分會鄭鴻鈞等致賀函。僑委會委員長徐佳青則以影片致賀，並肯定莊住維催生新分會及黃百齡在業界及社區服務的成就，期待更多工商婦女加入，推廣美善公益，造福社區。

首屆理監事包括副會長江昭瑢，秘書長簡雅嵐，財務長許瑪麗，理事暨監事長蔡麗麗，其他理事楊琇雅、嚴培達、孫芸、詹理慈、陳麗錦、劉怡琪、鄭玉堂、曹美鳳、陳美玲及夏鹏翎。顧問團團長王成章，顧問楊喬生、梅毅端、吳達義、翟華慈，以及律師周曼宜，蕭心怡。

黃百齡現任美國優聯電子商務物流報關董事長，也是名會計師(CPA)。她曾任紐約皇后區市立植物園 董事長，為該園第一位台裔女性董事長，目前仍任植物園大使，現任中華民國 僑務委員會僑務顧問、紐約市皇后區法拉盛文化藝術中心董事，以及跨越音樂協會501c3董事長。黃百齡深愛故鄉，希望讓「世界看見台灣」。2011年起首度舉辦台灣蘭花展，2021年在紐約法拉盛文化藝術中心舉辦僑委會90周年音樂會；2014到2022年，每年定期舉辦台灣蘭花展，結合美食與裝置藝術，行銷台灣蘭花。她也於2019年榮膺台中市靜宜大學傑出校友獎。 駐邁經文處特別在會場設攤佈展，分享華語文學習中心在佛州四所中校的招生及簡介。(記者陳文迪╱攝影)

黃百齡致詞時感謝世華總會、駐邁經文處，以及奧蘭多分會全體理監事及顧問的幫助；另一半吳達義的包容與陪伴，創會順利。她表示將結合婦女菁英，積極參與社區活動，推動商機與世界接軌，成為佛州最有實力的社團，實現世華「心懷世界，掌握脈動，建立網絡，發展經貿」的宗旨。 世華總會長莊住維(中)宣佈黃百齡(右)當選奧蘭多分會創會會長。(記者陳文迪╱攝影) 世華總會長莊住維(左)頒發會旗給奧蘭多分會創會會長黃百齡(右)。(記者陳文迪╱攝影)

來賓致詞中，周啟宇感謝世華成立平台分享資源，提供文化商機交流，展現台灣女性企業家的風采，提升台灣國際知名度，祝福奧蘭多分會成為創新與睿智剛柔兼具的分會。他也特別感謝日前莊住維帶領團隊在國會山莊前呼籲美國支持台灣加入WHO。

總會長莊住維表示，世華為唯一由台灣發展至全球之國際工商婦女社團組織，榮幸見證世華會在世界主題公園之都奧蘭多飄揚，期待分會姊妹們的團結努力，實現世華的宗旨。榮譽會長張潔心分享，美國經濟90%倚靠中小企業，其中40%為女性，6.7%為華裔，創業婦女增長率最高兩州為紐約與佛州。佛州台商則以奧蘭多最多，期許更多女創業家在此成功發展。 名譽總會長黎淑瑛(後排左四)帶領宣誓就職。(記者陳文迪╱攝影) 世華奧蘭多分會理監事，顧問團與來賓合影。(記者陳文迪╱攝影) 駐邁經文處處長周啟宇(右五)與世華北美親善外交國際訪問團成員合影。(記者陳文迪/攝影)

當天的典禮儀式莊嚴，譚力主持，全場唱美國與中華民國國歌開場，並唱頌世華總會之歌開場。莊住維為黃百齡頒發當選證書，並授會旗、宗旨旗、 印信、 彩帶、責任鍊、及議事鐘槌，名譽總會長黎淑瑛帶領創會會員宣誓入會，副總會長白越珠則帶領分會理事宣誓就職。接續還有總會及各單位致贈禮金與交換紀念品等，在理事們合唱「明天會更好」的歌聲中結束儀式。隨後進行餘興節目，有卡拉OK歌舞，中英台語歌曲，新潮青春及古典舞蹈分別登場，總會及當地的姊妹弟兄們才藝交流，精彩紛呈。活動中，莊住維繼續為台灣加入世界衛生組織努力，並帶領團隊高喊口號，全場以掌聲呼應。

當天駐邁經文處亦在會場設攤佈展分享華語文學習中心在佛州四所中校的簡介及招生訊息。駐邁經文處亦在典禮前日於YH Seafood Club House設宴 ，歡迎世華的北美親善外交國際訪問團。晚宴席開五桌，世華總會與當地僑界聯誼交流熱烈。