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喬州研擬雅典往返亞城公車可行性

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

喬治亞州的雅典-克拉克郡(Athens-Clarke)正探索建立與亞特蘭大都會區之間公共交通方式的可能性。

當地官員日前同意接受來自喬州交通廳(GDOT)今年的交通信託基金計畫(Transit Trust Fund Program)近60萬元的經費。該郡計畫使用大部分資金用以研究一條連接亞城的潛在公車路線，希望最終啟動試點計畫。

此想法是沿著316號州際公路運行公車，從雅典到MARTA的Doraville站，此路線將可連接到重軌鐵路或是谷內郡的Ride Gwinnett公車。

該計畫在完成評估前須克服一些障礙，例如雅典-克拉克郡公交部門正面臨公車司機短缺，這將限制試點期間是否有足夠員工來營運公車；一些委員也對公車能否有足夠的乘客數量表示懷疑。

目前，兩地間透過316號州際公路駕車，單程需花費一個半小時。

作為喬治亞大學(UGA)的所在地，雅典正面臨著收入和住房成本間不斷擴大的差距。根據喬州交通廳(GDOT)所獲得的資料，大約30%的雅典居民陷於貧困，這也阻礙了他們獲得可靠交通方式的機會。

大多數UGA學生來自亞特蘭大都會區。專員Melissa Link說，公交選擇可說服一些學生把車留在家裡，進一步推進該郡減少對汽車依賴的目標。

近幾十年來，出現了幾項連接喬州主要都市區的提議，例如曾經設想在亞特蘭大和雅典之間進行的Brian Train從未實現；亞特蘭大和北卡夏樂(Charlotte)間，在雅典和喬州其他城市停靠的通勤鐵路線，多年來仍在籌畫中。該州目前正在研究在亞城和沙凡納(Savannah)之間運行客運鐵路的可行性。

喬州 亞特蘭大 大都會

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