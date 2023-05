佛州海邊渡假 住別墅 駕小艇 迎晨曦 賞晚霞 啖美食 古城尋幽訪勝 享受精緻慢生活

豪華Meridian 381遊艇可謂人生另一美好體驗。(屋主提供)

夏季的佛羅里達州 海灘是讓人完全放鬆、享受精緻慢生活的好去處。位於佛羅里達州Palm Coast獨立別墅渡假屋屋主,將別墅、豪華遊艇Meridian 381、及浮筒船(Pontoon boat),交給物業出租公司管理租賃。既可全家老少,又可呼朋引伴,一起在這個別墅迎晨曦,賞晚霞,啖美食 ,而附近旅遊聖地、古老浪漫小鎮聖奧古斯丁St. Augustine,更可尋幽訪勝。

現屋主特聘中文助理協助物業出租,詳情可洽詢電郵:[email protected],還另有特別優惠。

獨立別墅位於4 Cherry Ct, Palm Coast, FL,為三房兩套衛浴,有溫水SPA,室內游泳池,最多可住10人。後院私人專屬碼頭停泊著Meridian 381遊艇、及浮筒船,還有燒烤設備,可戶外烤肉,享受私人遊艇碼頭上觀日出、賞夕陽、覽繁星,並租用浮筒船自駕在河道上兜風釣魚。

這兒位於佛州 東北方,有著得天獨厚的地理位置,近傑克森維爾Jacksonville,距離奧蘭多Orlando約2小時車程,離喬治亞州亞特蘭大則約6小時車程。從渡假屋10分鐘內可到公共海灘觀海撿貝殼,20分鐘內可到聖奧古斯丁全美最古老浪漫小鎮旅遊、品味美食,30分鐘內可到Daytona Beach欣賞賽車比賽及享受酒吧夜生活。

屋主推薦大家到聖奧古斯丁城走走。這座城市歷史最早可以追溯至440多年前,比美國的歷史還要悠久,據傳當年是西班牙殖民者為尋找不老泉而在此定居下來,所以號稱北美大陸第一古城。屋主建議若不想錯過遊玩各個著名景點,可以來趟電車之旅。只要購買環城通票(Old Town Trolley Tours),車票從早上到晩開至每一景點,可隨時上下。