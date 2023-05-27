佛州海邊渡假 住別墅 駕小艇 迎晨曦 賞晚霞 啖美食 古城尋幽訪勝 享受精緻慢生活

豪華Meridian 381遊艇可謂人生另一美好體驗。(屋主提供)

夏季的佛羅里達州 海灘是讓人完全放鬆、享受精緻慢生活的好去處。位於佛羅里達州Palm Coast獨立別墅渡假屋屋主，將別墅、豪華遊艇Meridian 381、及浮筒船(Pontoon boat)，交給物業出租公司管理租賃。既可全家老少，又可呼朋引伴，一起在這個別墅迎晨曦，賞晚霞，啖美食 ，而附近旅遊聖地、古老浪漫小鎮聖奧古斯丁St. Augustine，更可尋幽訪勝。

現屋主特聘中文助理協助物業出租，詳情可洽詢電郵：[email protected]，還另有特別優惠。

獨立別墅位於4 Cherry Ct, Palm Coast, FL，為三房兩套衛浴，有溫水SPA，室內游泳池，最多可住10人。後院私人專屬碼頭停泊著Meridian 381遊艇、及浮筒船，還有燒烤設備，可戶外烤肉，享受私人遊艇碼頭上觀日出、賞夕陽、覽繁星，並租用浮筒船自駕在河道上兜風釣魚。

這兒位於佛州 東北方，有著得天獨厚的地理位置，近傑克森維爾Jacksonville，距離奧蘭多Orlando約2小時車程，離喬治亞州亞特蘭大則約6小時車程。從渡假屋10分鐘內可到公共海灘觀海撿貝殼，20分鐘內可到聖奧古斯丁全美最古老浪漫小鎮旅遊、品味美食，30分鐘內可到Daytona Beach欣賞賽車比賽及享受酒吧夜生活。

屋主推薦大家到聖奧古斯丁城走走。這座城市歷史最早可以追溯至440多年前，比美國的歷史還要悠久，據傳當年是西班牙殖民者為尋找不老泉而在此定居下來，所以號稱北美大陸第一古城。屋主建議若不想錯過遊玩各個著名景點，可以來趟電車之旅。只要購買環城通票(Old Town Trolley Tours)，車票從早上到晩開至每一景點，可隨時上下。