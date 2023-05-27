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佛州海邊渡假 住別墅 駕小艇 迎晨曦 賞晚霞 啖美食 古城尋幽訪勝 享受精緻慢生活

亞特蘭大工商組
豪華Meridian 381遊艇可謂人生另一美好體驗。(屋主提供)
豪華Meridian 381遊艇可謂人生另一美好體驗。(屋主提供)

夏季的佛羅里達州海灘是讓人完全放鬆、享受精緻慢生活的好去處。位於佛羅里達州Palm Coast獨立別墅渡假屋屋主，將別墅、豪華遊艇Meridian 381、及浮筒船(Pontoon boat)，交給物業出租公司管理租賃。既可全家老少，又可呼朋引伴，一起在這個別墅迎晨曦，賞晚霞，啖美食，而附近旅遊聖地、古老浪漫小鎮聖奧古斯丁St. Augustine，更可尋幽訪勝。

現屋主特聘中文助理協助物業出租，詳情可洽詢電郵：[email protected]，還另有特別優惠。

獨立別墅位於4 Cherry Ct, Palm Coast, FL，為三房兩套衛浴，有溫水SPA，室內游泳池，最多可住10人。後院私人專屬碼頭停泊著Meridian 381遊艇、及浮筒船，還有燒烤設備，可戶外烤肉，享受私人遊艇碼頭上觀日出、賞夕陽、覽繁星，並租用浮筒船自駕在河道上兜風釣魚。

這兒位於佛州東北方，有著得天獨厚的地理位置，近傑克森維爾Jacksonville，距離奧蘭多Orlando約2小時車程，離喬治亞州亞特蘭大則約6小時車程。從渡假屋10分鐘內可到公共海灘觀海撿貝殼，20分鐘內可到聖奧古斯丁全美最古老浪漫小鎮旅遊、品味美食，30分鐘內可到Daytona Beach欣賞賽車比賽及享受酒吧夜生活。

屋主推薦大家到聖奧古斯丁城走走。這座城市歷史最早可以追溯至440多年前，比美國的歷史還要悠久，據傳當年是西班牙殖民者為尋找不老泉而在此定居下來，所以號稱北美大陸第一古城。屋主建議若不想錯過遊玩各個著名景點，可以來趟電車之旅。只要購買環城通票(Old Town Trolley Tours)，車票從早上到晩開至每一景點，可隨時上下。

外出旅遊住膩了飯店嗎？全家人與朋友自由自在別墅心動了嗎？心動，不如行動。現在就登錄Airbnb.com，鍵入地址4 Cherry Ct, Palm Coast, FL和預計住宿的日期，看到「Home in Palm Coast. Waterfront Florida Vacation Rental w/ Pool!」；或者登錄Vrbo.com，並輸入4 Cherry Ct, Palm Coast, FL，找到「ALL in ONE Time! waterfront house w/hot tub pool by st. Augustine &Daytona beach」。若需中文服務，更可詳洽電郵：[email protected]

登錄www.airbnb.com，鍵入地址4 Cherry Ct, Palm C...
登錄www.airbnb.com，鍵入地址4 Cherry Ct, Palm Coast, FL和預計住宿的日期。此圖為租賃的渡假別墅。(取自AirBnB)
別墅附有浮筒船出租，可自駕在河道上兜風釣魚。(屋主提供)
別墅附有浮筒船出租，可自駕在河道上兜風釣魚。(屋主提供)
美麗浪漫的古老小鎮聖奧古斯丁。(屋主提供)
美麗浪漫的古老小鎮聖奧古斯丁。(屋主提供)
鳥瞰別墅。(屋主提供)
鳥瞰別墅。(屋主提供)
別墅有溫水SPA和室內游泳池。(屋主提供)
別墅有溫水SPA和室內游泳池。(屋主提供)
在聖奧古斯丁可乘馬車或是來趟電車之旅尋幽訪勝。(屋主提供)
在聖奧古斯丁可乘馬車或是來趟電車之旅尋幽訪勝。(屋主提供)
浮筒船和遊艇停靠在別墅的私人專屬碼頭。(屋主提供)
浮筒船和遊艇停靠在別墅的私人專屬碼頭。(屋主提供)
在私人別墅碼頭坐看日落霞光，啜飲香檳，享受悠閒浮生。(屋主提供)
在私人別墅碼頭坐看日落霞光，啜飲香檳，享受悠閒浮生。(屋主提供)

美食 佛羅里達州 佛州

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