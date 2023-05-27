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為什麼兒童人壽保險值得購買？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

孩子當然也需要購買人壽保險，孩子年輕健康時購買人壽保險有很多好處。正如我們所提到的，人壽保險的費用在很大程度上取決於年齡和健康狀況，因此購買兒童人壽保險意味著您可以獲得一份保單，該保單將在保單有效期內鎖定低費率，並確保他們擁有終身人壽保險。趁他們年輕，如果你有多餘的錢，早點給他們打好基礎。

1)低保費┼無體檢：由於人壽保險的費用在很大程度上取決於年齡和健康等因素，因此在年輕時購買人壽保險可以在整個保單支付期限內鎖定較低的保費。

2)保證10年付清，保護保障一生。

3)保護他們未來獲得人壽保險的能力：為孩子購買人壽保險的最大好處之一是保護他們將來獲得人壽保險的能力。為兒童購買永久人壽保險時，您的保單可包括可以選擇添加：保證購買選項 福利，以確保有機會為他們在特定年齡和生命中購買額外的人壽保險即使健康狀況惡化。

4)建立現金價值：永久人壽保險保單具有積累現金價值的能力。越早開始，現金價值可以有更多的積累。現金價值的主要好處是:您積累了足夠多的錢，您可以將其作為貸款用於任何您想要的東西，例如幫助支付大學學費、房屋首付或財務緊急情況。

5)永久人壽保險保單不僅提供身故保險金，而且該保單還提供生前福利。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去10年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。需要進一步諮詢，請致電我們770-280-4350。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。

醫療保險 金價 保費

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