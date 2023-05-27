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亞城法寶寺6月11日舉行藥師法會

亞特蘭大訊
藥師法會時間表。(法寶寺提供)
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於6月11日(週日)上午9時30分至中午12時舉辦「藥師啟建法會」，恭誦《藥師琉璃光如來本願功德經》，並有供燈、供僧、消災等法事。欲參加法會及隨喜立牌位者，請於6/9前來電向法寶寺登記報名。

法寶寺指出，中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚，以無盡的悲心願力，不僅創建道場以安僧度眾，更積極弘揚佛法，以安定社會，淨化人心。為感念老和尚法乳深恩，中台四眾弟子秉持知恩、感恩、報恩之心，自2005年起，於每年結夏期間均啟建「夏安居報恩藥師法會」，藉由禮懺功德回向，上報四重深恩，普利法界有情。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。邀請闔府參與，法會後備有素齋結緣供眾。

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是學人澄心靜慮的清涼淨土。

相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 喬治亞州

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