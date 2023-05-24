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北卡華聯繪畫賽 兒童畫出心中家園

記者王明心／北卡羅來納州報導
部分獲獎兒童合影。(記者王明心／攝影)
部分獲獎兒童合影。(記者王明心／攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)日前舉辦「我的家」繪畫比賽，於20日在洛麗歐本林(Oberlin)公立圖書館舉行頒獎典禮，獲獎作品也在該館展覽。館方工作人員趙婉舒介紹5月是亞裔月，他們在宣傳並對亞裔貢獻致敬的同時，將華聯兒童畫展納入該館AAPI系列活動的一部分，可展現華裔後代承傳先輩在美創建美好家園的心願。

這是華聯的第二屆兒童繪畫比賽，主題雖延續第一屆的「我的家」，但今年範圍擴大到描繪北卡這個大家園，並增設成人組。從獲選作品可看出，參加者眼中的北卡家園涵蓋了州農產展示遊樂場、森林、燈塔、海灘、龍舟節、燦爛陽光、藍嶺山脈的秋季風光、萊特兄弟的首飛、州鳥cardinal的身影、隨處可見的小動物，以及在北卡創建的知名企業等。

當天到場的評委王璐是凱瑞中文學校3D創模老師，他表示從顏色、繪畫技巧、構圖、主題相符度來審評，參加者的畫作張張精彩，實難裁定。他很驚喜於在科學從業人士居多的三角地區中，有這麼多支持孩子藝術創作的父母。另一位評委王璽是洛麗漢語學校卡通繪畫老師，她很高興看到這些用心繪畫的作品，希望來年有更多的參加者。其他評委還包括教堂山中文學校國畫老師Amy周、開設繪畫工作室的Jason Bai、課後班主任Thomas Volkman。

華聯會長江俞霖表示，畫畫能培養孩子的情操和開拓思維，畫出內心所想，鍛練入微觀察世界、發現美的細緻能力，成人透過繪畫，也能幫助解壓抗慮，情緒得到放鬆滿足。這次比賽給小朋友們一個主題，寄望他們能從文化認知上，肯定自己的亞裔根源，並與所成長的美國枝葉融合，為自己能在兩種文化中成長感到驕傲。

促成此事的圖書館員趙婉舒說圖書館提倡多元、平等、包容，展出這些作品符合這個核心價值觀，還能讓人們了解華人孩子眼裡的北卡是美麗、幸福、美好的。他們很高興能提供展示平台，獲選作品將在該館展示至31日。

華聯會長江俞霖(右起)、圖書館員趙婉舒、評委王璐、華聯董事會主席趙西隆、評委王璽...
華聯會長江俞霖(右起)、圖書館員趙婉舒、評委王璐、華聯董事會主席趙西隆、評委王璽。(記者王明心／攝影)
華聯「我的家」繪畫比賽入選作品在洛麗歐本林(Oberlin)公立圖書館展示。(記...
華聯「我的家」繪畫比賽入選作品在洛麗歐本林(Oberlin)公立圖書館展示。(記者王明心／攝影)
華聯舉行「我的家」繪畫比賽頒獎典禮，會長江俞霖在圖書館進口處設置畫展說明牌。(記...
華聯舉行「我的家」繪畫比賽頒獎典禮，會長江俞霖在圖書館進口處設置畫展說明牌。(記者王明心／攝影)

北卡 亞裔 圖書館

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