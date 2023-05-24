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喬州電力費率 6月起漲12%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州公用事業委員會(Public Service Commission)近日批准喬州電力公司(Georgia Power Co.)從6月起將其費率提高12%。以彌補燃料成本的上漲。

五位共和黨委員一致投票決定，讓喬州電力在未來三年內向270萬客戶額外收取66億元。

一般每月使用1000千瓦時(kWh)電力的住家帳單將從目前的131.6元上漲15.9元，調至每月147.5元。

這是喬州電力用戶今年可能會經歷的至少三次漲價之一。

根據美聯社報導，公用事業公司通常被允許收取燃料成本，但不允許從中獲利。但這兩年期間燃料成本不斷上漲，喬州電力公司表示，儘管委員會批准了從2022年1月開始的15%的漲價，但該期間的成本將達到約45億元。

喬州電力還預測需要另外22億元來支付未來更高的燃料成本。

「正如喬州人在2022年為汽車燃油支付更高的價格一樣，喬州電力也為用以發電的天然氣和其他燃料支付了更高的價格，」該公司發言人卡夫(John Kraft)在一份聲明中說。

環保主義者認為，委員會應該迫使喬州電力自行承擔一些不斷上漲的燃料成本，因為該公司已將其發電組合轉向依賴天然氣。他們表示，企業賺大錢卻將成本轉嫁給用戶是不公平的。

喬州電力客戶的帳單持續飆高。在委員會於去年12月批准了一項三年期利率計畫後，1月利率上漲2.5%，2024年和2025年還將增加4.5%，這是用以支付奧古斯塔(Augusta)附近 Vogtle核電廠的第三和第四核機組的費用。當3號機組在6月開始運營時，一般用戶可能每月還要多支付4元。當4號機組在2024年開始運行時，可能會出現更大的費率增長。

喬州 利率 天然氣

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