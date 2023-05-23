喬州推出數位駕照和身份證選項

喬治亞州民眾現在可以選擇數位形式的駕照或是身分證，將其加至其iPhone和Apple Watch內。(喬州DDS臉書)

喬治亞州監理部門(Georgia Department of Driver Services)日前宣布，民眾現在可以選擇將駕照 或是身分證，以數位形式加入至其iPhone和Apple Watch內。

官員也表示，未來喬州 人也可在特定的機場安檢站使用他們的數位駕照和ID來通過安檢及登機，包括亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)的一些安檢站。

「作為經商首選州，喬州體認到尋找新的創新方法以保持在新興趨勢前沿的價值，」州長坎普(Brian Kemp)說。「我要感謝我們監理部門的優秀團隊與其在私營部門的夥伴以及聯邦運輸安全局(TSA)的合作，使這項新服務成為可能。我期待此一新服務可以廣泛適用於喬州人和遊客。」

官員表示，要使用此服務，居民必須持有有效且易於判讀的喬州駕照或身份證，以及iPhone 8或更新版本，或Apple Watch 4或更新版本。其裝置上也須裝有最新版本的iOS或watchOS。

要將駕照或州身分證添加到Apple Wallet裡，民眾可點擊iPhone上Apple Wallet銀幕頂部的+按鈕，選擇「駕照或州ID」，然後按照銀幕上的說明開始設置和驗證過程。

但官員也表示，喬州人仍應繼續隨身攜帶實體駕照或身份證以供查驗，數位版本僅是另一個免費選項。

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