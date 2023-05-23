喬州失業率 連9個月維持3.1%

喬治亞州4月份失業率連續第九個月保持在3.1%。(美聯社)

喬治亞州 的失業率持續維持低位，4月份連續第九個月保持在3.1%，而勞動力和就業 人數均再次創下歷史新高，失業人數則持平於約16萬5000人。

根據喬州 勞工廳(Georgia DOL)所發布的新數據，4月喬州工作數增加了1萬400個，增加幅度為0.2%，自去年4月起該州工作全年增加了11萬1800個，達到現今的489萬4300個，增幅為2.3%，創歷史新高。

私人教育和衛生服務部門的就業人數創下歷史新高，為65萬5900人；休閒和酒店業為51萬8400人；金融行業則為27萬9400人。

喬州的勞動力連續第七個月增加。4月共增加了1萬4557人，達到527萬5896人，創歷史新高。自今年初以來，勞動力增加了4萬2180人，勞動力參與率則保持在61.2%。

就業人數連續第六個月增加，４月增加了1萬4088人，達到511萬471人，創歷史新高。自年初以來，就業人數已增加3萬8216人，就業人口比率上升至59.3%。

3月份時，喬州在美東南地區部的勞動力參與比率(labor force participation rate)最高，為61.2%，就業人口比率為59.2%，亦為該地區最高。

這些數據均經過調整以抵消季節性波動。

全美失業率從3月份的3.5%降至4月份的3.4%。一年前，全美失業率為3.6%。

在截至5月13日的一周內，約有5000名喬州人申請了新的失業救濟金。

在截至5月6日的一周內，領取州失業金的總人數約為3萬4000人。