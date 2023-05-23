亞特蘭大中華文化學校 歡送6畢業生

畢業生班級表演。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大 中華文化學校日前於Standard Club舉行2023年畢業典禮，歡送六位畢業生黃恩玓、蔡明婕、陳俊熙、柯林(Collin Seay)、史漢娜(Hannah Smith)、MeiHui順利完成學業，邁向人生的下一階段。

典禮由高安琪、李光傑擔任司儀。高安琪首先彈奏古箏「虞美人」為活動開場，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事熊樂倫，校董會董事長劉湘濤及邱婷蘭等人則恭喜畢業生並預祝鵬程萬里。

當天也頒發各班的成績優異獎及全勤獎。(記者閻尚恩╱攝影) 當天也頒發各班的成績優異獎及全勤獎。(記者閻尚恩／攝影)

當天畢業生依序致詞。黃恩玓從母親亦為恩師的柯怡菁手中接過獎狀，母女相偕畢業；蔡明婕回首學涯，感謝親恩；陳俊熙向師長表達感謝；柯林談到學習華語的順逆境甘苦談、許諾有空常返校探望師生；史漢娜幼年到台灣旅遊、燃起學習華語的熱情。當天未能到場的MeiHui則錄製影片感謝師長教誨。

今年的畢業生與家長、老師合影。前排右起為畢業生黃恩玓、陳俊熙、蔡明婕、柯林及史漢娜。後排左一為校長林香蘭。(記者閻尚恩╱攝影) 未能到場的MeiHui錄製畢業感言影片。(記者閻尚恩╱攝影)

當天學校特別感謝家長會會長高彭春燕、副會長李霞、老師許良禎、何佩君、柯怡菁、劉郁淇、樂瓊等。校長林香蘭也感謝贊助廠商，包括中華民國 僑務委員會、EVERMARK、AWESOME Team(豐盛基金會)、亞特蘭大國際獅子會、亞特蘭大百利食品、亞特蘭大中華總會、YAYOI Enterprise、The Peters Team、Flip、新金佛等。

中華文化學校頒獎感謝家長會會長高彭春燕(中)。右為校長林香蘭，左為副校長夏忠菁。(記者閻尚恩／攝影)

當天，各班學生演出精彩節目，另有蔡明婕表演扯鈴、陸定芳老師表演功夫，以及陳小燕老師展現美勞班成果。學校也頒發各班成績優異獎，全勤獎以及教師年資獎。