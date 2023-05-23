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台灣僑委會委員長6月訪亞城 6日全僑歡迎晚宴

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
美東南區三位僑務委員陸復泰(左起)、范琪君及張崧軒向記者們說明僑務委員會委員長徐佳青於6月5日到7日首度訪問亞特蘭大的行程及晚宴安排。右為亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)
美東南區三位僑務委員陸復泰(左起)、范琪君及張崧軒向記者們說明僑務委員會委員長徐佳青於6月5日到7日首度訪問亞特蘭大的行程及晚宴安排。右為亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉。(記者林昱瑄╱攝影)

中華民國僑務委員會委員長徐佳青將於6月5日到7日訪問亞特蘭大。為歡迎徐委員長，美東南四位僑務委員陳可徵、范琪君、陸復泰與張崧軒將於6月6日(周二)晚上6時30分舉辦全僑歡迎晚宴，讓委員長與在地鄉親充分交流。地點在喜萬年餐廳(Happy Valley)，地址：5495 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093。

范琪君表示，去年時任僑委會委員長童振源到訪亞特蘭大，今年徐委員長又將來訪，感謝僑委會對於美東南區的重視及關注。

張崧軒表示，此次是委員長於今年1月份上任以來，首度到訪亞城。希望當天晚宴僑胞、僑團們不分黨派，踴躍參與，歡迎委員長。

陸復泰則說，目前晚宴已至少有20桌，希望更多僑胞們踴躍參與，也感謝四位委員齊心協力辦理。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉表示，此次委員長來訪雖然時間短暫，但除了視察僑教中心外，也將聽取亞特蘭大急難救助協會業務簡報，並將走訪傳統僑社如協勝公會及參與台美學校台灣華語文學習中心揭幕並與鄉親座談，並與本地的僑台商進行座談交流，希望能了解本地僑胞僑團意見及建言。

晚宴晚餐費用原為600元10人一桌。為讓僑界人士能踴躍參與，僅收每人35元或每桌350元。每位來參加的僑務榮譽職人員贊助餐費為100元，並將安排坐在僑務榮譽職人員桌(如配偶想坐同一桌也收費100元)。最後經費不足部分將由四位僑務委員負擔。

所有參加社團和餐費贊助的僑務榮譽職人員將會在晚宴中公布。為方便作業和統計人數，請盡量以社團訂桌的方式登記。若人數不足10人，將盡量幫忙併桌。有興趣參加者請在5月31日前向陸復泰委員登記，電郵： [email protected]，或簡訊：(770)355-0409。

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