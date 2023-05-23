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2023恒順『我心目中的家鄉味』 親子料理創意圖文大挑戰，邀請你來參加！

本報訊
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－報名即日起至7月5日截止
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－報名即日起至7月5日截止

世界日報聯合中國恒順集團和和樂公司首次舉辦【恒順親子料理創意圖文大挑戰】，旨在鼓勵推廣中華飲食文化，以及家庭、親情在華人社區中的核心價值。同時，活動也希望增添家庭趣味，讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。

本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意制作一道菜品，將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金，總獎金高達3000美元。投稿的截止日期是2023年7月5日，評選結果和獲獎作品將於2023年8月1日在世界新聞網活動頻道(worldjournal.com/wj/cate/events)公布。如需更多詳情，請訪問官方線上投稿網站（bit.ly/wjcooking）或撥打電話718-746-8889分機213洽詢。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，旨在通過親子料理創作，讓更多的華人家庭能夠感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時，希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元化注入新的活力。

欲了解投稿辦法請參以下網站，收件截止到2023年7月5日，獎品豐富，機會難得，趕快來挑戰吧！投稿網站：bit.ly/wjcooking

2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－示範作品：紅燒排骨
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－示範作品：紅燒排骨
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－示範作品：魚躍龍門
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恒順報名表qrcode
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