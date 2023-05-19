喬州實施心跳法 每月墮胎手術數降半

自去年7月下旬喬治亞州心跳法案實施以來，每月進行的墮胎手術數量下降了近一半。(美聯社)

根據喬治亞州公共衛生署的數據，自去年7月下旬該州的墮胎 法案(又稱心跳法案，heartbeat bill)生效以來，每月進行的墮胎手術 數量下降了近一半，使用藥物而非手術進行墮胎的比率也增加了近20%。

2019年，州長坎普(Brian Kemp)簽署了該法案，一旦胎兒心跳可被檢測到，通常發生在懷孕六周左右，就禁止大多數墮胎。許多婦女在此時甚至還不知道自己懷孕。

在該法生效前的2022年1月至7月期間，喬州 共有2萬8000例墮胎，其中約有三分之二是通過藥物進行。自當年8月以來，在該州進行的約1萬9500例墮胎中，80%以上是以藥物進行。

根據亞特蘭大憲報(AJC)向公衛署要求的資料顯示，在喬州心跳法案生效之前，平均每個月約有4000例墮胎。該法生效後，每月降至約2176例。

懷孕六周後的墮胎也在喬州幾乎絕跡。該法生效前，大約54%的墮胎手術發生在懷孕七周或更晚的時候。法案生效後，僅有不到2%的墮胎手術發生在懷孕六周後。

目前，喬州法律仍允許在強姦、亂倫、婦女生命處於危險之中，或者在胎兒無法存活的「醫療無效」(medical futility)的情況下進行晚期墮胎。

在全美，藥物流產越來越成為在10周以內終止妊娠的首選方法：懷孕婦女先服用米非司酮(mifepristone)，然後服用米索前列醇(misoprostol)。

在聯邦最高法院去年推翻1973年羅訴韋德案(Roe v. Wade)的判決後，反墮胎倡導者將目光投向了米非司酮，這是醫療保健專業人員使用來進行墮胎的藥物。反墮胎倡導者對美國食品和藥物管理局(FDA)於2000年對於該藥物的批准提出了質疑。

FDA在2021年發布了指南，允許通過遠程醫療就診並通過郵寄發送墮胎藥物。然而，喬州的墮胎法要求通過超音波來確定懷孕才能進行墮胎(無論是藥物或手術)，這需要患者親自到訪。

喬州的心跳法案在州最高法院受到挑戰。去年11月，富頓郡(Fulton)高等法院的一名法官推翻該法，允許在能夠檢測到胎兒心臟後恢復墮胎。但約一周後，州檢察長辦公室針對法官裁決提出上訴；州最高法院稍後並推翻富頓郡法官的裁決，宣稱該法目前雖在上訴階段，仍屬有效並持續實施。

該法施行的搖擺不定，導致喬州去年11月懷孕七周後婦女的墮胎數量激增。該月在懷孕七周或更晚時墮胎案例共有195個，而9月和12月僅有13例和10例。