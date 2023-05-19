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2023-24學年 喬州公立大學學院費用基本持平

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

儘管近日入學率下降以及先前議會資金削減帶來了壓力，但在2023-2024學年，喬治亞州公立大學和學院的費用基本上仍將持平。

喬州大學系統(University System of Georgia)的董事會16日投票決定，僅增加該系統26所學校中四所的學雜費，包括中喬州州立大學(Middle Georgia State University)、喬治亞學院和州立大學(Georgia College and State University)、西喬治亞大學(University of West Georgia)和Abraham Baldwin農業學院。

董事會成員普魯伊特(Neal Pruitt Jr.)表示，該系統「試圖在負擔能力與教學質量之間取得平衡」。

今年喬州的普通大學平均向州內生收取6266元的學費和其他強制性費用，明年將微漲至6290元。費用最低者為東喬治亞州立學院(East Georgia State College)的3306元，最高者為喬治亞理工學院(Georgia Tech)的1萬1764元。

校董們還改變了如何在學校之間分配32億元的州資金。官員說，將使更多資金轉移到規模較小、吸收開支縮減能力較弱的學校；另外將6600萬削減中較大的部分由規模更大、通常資金更充裕的學校承擔。

喬州大學系統的年度預算總額為90億元，其中包括州資金、學雜費和其他收入。

喬州一般的學雜費低於美國南部地區教育委員會所覆蓋16個州中的13個。

中喬治亞州立大學在2023-2024學年學雜費將為5332元，較今年上漲12%。喬治亞學院和州立大學、西喬治亞大學和Abraham Baldwin農業學院則將提高強制性收費，其總價調漲將少於1.6%。

喬州 喬治亞州 投票

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