亞特蘭大中校40周年暨畢業典禮 歡送2生

今年有兩位畢業生：右一為麥安東尼(Anthony McDonald)，左一為方柔宜(Zoey Forbes)。右二起為校長戴念華、僑教中心主任歐宏偉。(亞特蘭大中校提供)

亞特蘭大 中文學校日前舉辦畢業典禮，約有150人觀禮。亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉以及僑務委員范琪君和陸復泰均蒞臨並應邀致詞及頒獎，嘉勉畢業生和在校學生。

今年也是亞特蘭大中文學校創立40周年。年初以來，學校舉辦了多項慶祝活動，包括2月初的元宵節 典故介紹，3月底詹歷堅教授的書法 講座，以及5月的結業頒獎和畢業典禮。下半年10月15日還會盛大舉辦40周年校慶慶祝大會。

畢業典禮的司儀由A9班的學生任穎宣擔任，她用流利的中英文介紹節目流程。畢業生方柔宜(Zoey Forbes)和麥安東尼(Anthony McDonald)致詞展現中文學習成果，並感謝父母和老師。歐宏偉則頒發畢業生畢業證書和禮物。

當天，校長戴念華並公布每班前三名、進步獎和全勤獎得主，以及這學期慶祝建校40周年中文海報比賽和詩歌比賽得獎者，由僑務委員頒發獎狀和獎品。詩歌比賽得獎者還為來賓表演其得獎作品。

這學期的文化課有古箏，綜合紙藝如摺紙和剪紙，書法，皮影戲和香包的製作。畢業典禮完畢後，學生和家長們參觀文化課學生的作品展示並由老師示範引導實作。家長會會長Isabella致詞歡迎家長們加入家長會，協助學校舉辦的各項活動，並提供意見作為學校未來的教學規畫參考。

戴念華也提醒家長，6月6日至9日該校將舉辦暑期夏令營。秋季班則將於8月5日舉行學生註冊和返校歡迎會，12日開始上課。

她也表示，為提供安全健康的學習環境，該校辦公室、走廊和每間教室都裝有一台有消毒功能的空氣濾清器，提升空氣品質。