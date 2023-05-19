阿州議會邀王翼龍演說 通過友台決議文

處長王翼龍到場接受決議文，與阿州參議會代議長Greg J. Reed(R，左一)、提案人州參議員Andrew Jones(R，左二)及州眾議員Corey Harbison(R，右一)合影。(駐亞特蘭大經文處提供)

鑒於中國近來不斷在台海發動軍演，造成區域情勢緊張，引起美國各界關注，阿拉巴馬州 議會於日前邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍於州議會發表演說，並進行「台美關係座談會」，與60多位州參、眾議員 及幕僚就台海情勢及台美關係對談；另阿州參、眾議會也通過聯合友台決議文，由王翼龍代表台灣政府接受。這是阿州州議會近年首次邀請駐亞城處長前往發表演講及連續第三年通過友台決議案。

王翼龍演說時表示，阿州是台灣重要夥伴。2022年阿州與台灣簽署教育合作備忘錄，促進華語、英文教學及師生交流；2021年奧本大學(Auburn)與國立成功大學簽署華語文教學合作協議，已成立美國東南區第一個「台灣華語文中心」、辦理華語文課程、成功選送奧大學生赴成大學習華語；奧大教職員也將組團訪台，尋求更多合作機會。

王翼龍亦提到台灣在全球電動車 產業扮演重要角色，日前「選擇美國」(SelectUSA)台灣代表團電動車分團首度前往南、北卡考察，由於電動車也是阿州發展的重點產業，歡迎阿州到台灣設立貿易辦事處，共創電動車產業合作商機。

針對中國在台海發動軍演，王翼龍以俄烏戰爭為例，強調區域及全球民主國家須正視此一嚴重問題，緊密團結，共同遏制中國野心。