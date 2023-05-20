亞特蘭大淨宗6月2日三天法會　和尚悟行法師主法 歡迎大眾參加

2018年淨宗學會法會現場，孩童獻香。(淨宗學會提供)

為追思報恩淨空老和尚及孝親尊師及護世息災，亞特蘭大 淨宗學會邀請台南市極樂寺住持悟行法師，於6月2日(週五)至4日(週日)在亞特蘭大舉行「孝親尊師護國息災念佛共修暨三時繫念法會」，歡迎大眾踴躍參加法會。

悟行法師此行是在北美淨宗弟子邀請下，分別在芝加哥、亞特蘭大、休士頓、華盛頓、洛杉磯 、和佛州 坦帕等地區，領眾念佛共修，主持三時繫念法會，啟建超薦道場，祈求世界和平，危機化解，國泰民安。

悟行法師1962年生於台灣省台南縣，1983年起承蒙侯秋東、陳柏達教授介紹開始接觸佛法，1988年起追隨淨宗導師淨空老和尚研習佛法，1990年隨淨公上人赴美學習講經，1991年9月剃度於淨公長老座下，91年年底受具足戒於台灣高雄日月禪寺。悟行法師常年跟隨師尊淨空老和尚巡迴世界各地弘法。悟行法師曾於2018年應亞特蘭大淨宗學會邀請蒞臨亞城弘法。