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第一IC銀行財報：貸款成長逾三成　總資產突破10億元 存款繼續穩步增長 展現安全值得信賴

亞特蘭大工商組
第一IC銀行2023年第一季財報。(本報記者製表)
第一IC銀行2023年第一季財報。(本報記者製表)

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行(First IC Bank)，公布2023年第一季財務報告顯示該行穩健成長，其中特別是貸款成績尤為亮麗，比去年同期成長超過三成，為9億317萬元(美元，下同)；存款也比2022年底增加3800萬元，達到9億1317萬元。在當前美國的一些銀行傳出壞消息的背景下，更突出第一IC銀行的體質健康安性，值得客戶信賴。

第一銀行行長金東郁(Dong Wook Kim)公布，今年第一季的財報總資產持續增長，突破10億元，達到10億6469萬元，比去年同期成長6.84%。貸款較上年同期大幅增長31%，儘管貸款增長迅速，但逾期90天及以上的貸款僅佔貸款總額的0.03%，資產狀況良好。

在存款方面，第一IC銀行截至3月底的同比穩定增長4.95%，也比去年 12 月的上一季相比有所增長。淨利息收益(NIM)成長4.92%。

金東郁表示，儘管最近美國一些銀行傳來壞消息，今年第一季的財報更凸顯了第一IC銀行的安全性。他相信新客戶的增加，以及現有存貸款客戶對該銀行的信任，帶來了這樣的結果。

另外，第一IC銀行的債券投資相對於其資產規模較小，貸款的穩健性是該行穩健增長的主要推動力。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。

貸款 喬治亞州 投資

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