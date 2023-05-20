中文幫您領取房地產執照　讓夢想起飛不因英語受阻 福建姐姐的成功故事

李凱文博士在亞特蘭大受邀講學。(Kevin Lee提供)

故事一：福建姐姐的成功故事

林女士來自福建，是兩個孩子的母親，一直在美國從事餐飲業。然而，由於疫情 的影響，她家的餐館不得不關閉。她感到十分沮喪和無助，因為她沒有英語底子，也沒有其他的職業技能。她開始擔心她的家庭將如何度過這個困難時期。

幸運的是，有一個朋友介紹她認識了我。作為導師，針對她的具體情況，我專門用中文輔導她學習房地產 知識。林女士感到很幸運能夠遇到我這個好老師，因為她一直夢想著成為一名房地產經紀人。她想要在這個行業裡擁有自己嶄新的輝煌事業，為她的家庭和孩子們提供更好的生活條件。

在我細緻和耐心地輔導下，她系統地學習了有關房地產的知識和技能，並完成了知識點的複習和考試準備。在我的鼎力幫助下，林女士終於獲得了她長期以來夢寐以求的美國房地產執照。

在疫情後期，林女士開啟了她嶄新的房地產事業。她通過自己的努力和我的幫助，在這個領域裡已經取得了很大的成功。她賺得盆滿缽滿，她的家庭也因此變得更加富裕和幸福。

林女士非常感激我這個導師對她的支持和幫助。她是一位懂得感恩的人，她知道自己的成功離不開好老師的指導。因此，她一直想方設法表達自己的感激之情。前不久，她還特地邀請我和她的家人一起度過了一個美好的晚餐時光，並送給我一個精美的感謝卡，表達了她的感激之情。現在，她也在向其他需要幫助的人們傳遞這種愛心和關懷。

春暖花開，萬象更新！房地產中文輔導，全美各州領證的大好時機來到了，中文秘籍分享，保證通過，開啟你嶄新的房地產輝煌生涯，馬上躋身精英行列，立即走向人生巔峰，歡迎介紹朋友或親自實現夢想！名額有限，機不可失，請馬上報名，聯繫人：李凱文（博士後），短信：404-399-8538，微信 ：kevinlee3888。

America Realty Center, Inc.

3675 Crestwood Parkway,Suite 400-405,Duluth, GA 30096 Cell: 404-399-8538

Office 1: 404-399-3888

Office 2: 404-246-5918

Fax: 888-699-3417

Text Message 1: 404-399-8538

Text Message 2: 404-399-3888

E-Mail: [email protected],