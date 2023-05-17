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北卡華企協會商業峰會 專家開講

記者王明心／北卡羅來納州報導
部分年會晚宴賓客會後合影。(記者王明心／攝影)
部分年會晚宴賓客會後合影。(記者王明心／攝影)

北卡華人企業協會(NCCBA)日前在洛麗的城市俱樂部舉辦2023年度商業峰會暨年會，以「創投北卡」為主題，邀請專家就金融、稅務、工作簽證、商業地產投資與選址角度做深度解析。

當天峰會由許雅嵐主持。北州銀行(North State Bank)副總裁史密斯(Kyle Smith)當天無法到場，以線上方式解說2023年的經濟與政策展望。他說美聯儲升息衝擊了股市和房地產市場，6月可能還會再漲，期望之後就會降低。銀行的信貸標準持續上升也使企業更難得到融資。通貨膨脹可能還會再持續一陣子，「超級債務」(super debt)可能會增加，延緩實施的學貸減免計畫也會對消費者造成壓力。他提醒大家投資時不要跟風，建議選擇容易獲得現金流的項目。

Jackson & Lewis律師樓的律師盛曉廬提供華人企業在美雇員工作簽證策略與合規，解釋目前適用於華人申請的工作簽證類別、雇主資格、招聘廣告雷區、面試時有關身分和背景的問題須知等。

同律師樓的Denna Griffin則提供最新的勞工法，包括有關契約工、同業跳槽限制、招聘薪資公布、人工智慧收集資訊、孕假等的法律更新。

來自雅銳(Aprio)會計師事務所的陳紅介紹北卡企業州稅與地方稅，解說常見的企業類型、穿透性企業(PTE)繳納州所得稅對個人納稅人的影響、北卡對PTE的要求及計算方式。她也解釋了2022年的降低通貨膨脹法案中的稅務優惠條款，並提供投資或開發房地產的稅務籌畫。

曾任該會會長，現為Lee & Associates副總裁及杜卡資產配置諮詢公司董事長的程燦東就工業用、辦公室、零售商、和公寓四個面向，提供北卡2023年第一季的市場報告。他說北卡因低企業稅、對企業友善的勞工法規、培養並留住人才的高等教育環境、企業優惠政策、經濟可靠的能源等因素，多次被選為全美最佳經商州。

他建議投資地產時，短期看金融利率，利率高時宜買房，低時宜賣；中期看位置，選擇城市發展的通道上；長期看人口，留意人口淨流入和資金淨流入的情況。

當天也舉行新舊會長交接，前會長王曉陽將棒子交給新會長李家瑞。李家瑞表示他對協會未來充滿希望，將從建立強大團隊、加強網路建設和宣傳、定期組織交流活動三個方向，為更多華人企業家和企業提供商業服務。

前會長王曉陽(右)將會長棒子交給新會長李家瑞。(記者王明心／攝影)
前會長王曉陽(右)將會長棒子交給新會長李家瑞。(記者王明心／攝影)
演講嘉賓(左上起順時針)：Kyle Smith、盛曉廬律師、Denna Grif...
演講嘉賓(左上起順時針)：Kyle Smith、盛曉廬律師、Denna Griffin、陳紅、程燦東。(記者王明心／攝影)
北卡華人企業協會(NCCBA) 2023年度商業論壇海報。(主辦單位提供)
北卡華人企業協會(NCCBA) 2023年度商業論壇海報。(主辦單位提供)

北卡 工作簽證 投資

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