全美哄抬房價 亞城最嚴重

數據顯示，亞特蘭大的房價比其實際價值高出51%以上。(美聯社)

根據佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)的數據，亞特蘭大 的房地產市場是2023年全美房價 哄抬過高(overpriced)排名中最嚴重的城市。

根據此排名，房價哄抬過高的亞軍為底特律。佛州 的Cape Coral、坦帕(Tampa)及North Port分居三至五位；田納西州曼菲斯第六；北卡夏樂及佛州傑克森維爾(Jacksonville)則分居第八及第十。

研究人員將Zillow和其他平台所提供的開放數據，結合己身的研究方式，得出此一排名。

數據顯示，亞特蘭大的房價比其實際價值高出51%以上，買家支付的金額與房屋實際價值之間存在巨大差異。

研究指出，亞城房屋的平均掛牌價格為35萬7677元，但房屋實質價值僅為23萬6627元。

雖然如此，但這並未阻卻潛在購房者湧入這座城市。得益於身為強大的科技業中心和其強勁的就業市場，以及與全美其他大城市相較低廉的生活成本，全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)將亞特蘭大評為2023年全美購房的最佳地點。

然而，如果民眾正在喬州物色物超所值的房屋選擇，該研究推薦中部的梅肯(Macon)，其實際房屋價值比標價中位數高出4萬元；位於亞城南部的大學公園市(College Park)也是個好選擇，該市被GOBankingRates評為全美15個購屋最划算的城市之一。