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FASCA亞城與洛麗分會持續招生 籲儘早報名

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

FASCA亞特蘭大分會及洛麗分會日前舉行線上說明會，由亞城分會諮詢導師戴念華、范琪君、牛中怡以及洛麗分會諮詢導師陳翰儀、慧智文教基金會許嘉芸等向家長及學生們說明新一年的培訓及課程計畫。他們表示今年三天的培訓將於7月28日至30日在亞特蘭大僑教中心舉行。另外由於新生名額有限，也請有意願的家長及學員儘早報名：https://wceo.regfox.com/2023fasca。

FASCA的核心精神為領導、文化、服務、傳承。當天導師們也回顧了過去一年兩分會的活動：包括學員固定會議，教育課程(線上及實體)，英語服務，僑委會影片競賽，社區服務(包括志工及表演)，表演訓練(分為舞龍舞獅扯鈴舞蹈音樂擊鼓等小組)，幹部會議及訓練等。

當天也有家長提問，像是孩子生性害羞，是否可以參加？導師表示不會強迫學生上台表演，但會給予支持及持續鼓勵。導師也分享了數個原本害羞，但在經過FASCA的訓練及師長、同儕的鼓勵後，成功站上舞台更有自信的案例。他們表示，只要願意敞開心胸跨出第一步，都會看到很大的成長。

而2022-2023年度FASCA也與新北市技職高中進行線上英語教學活動。學員們表示，對方與自己差不多年紀，談話有共鳴，除了英語之外更像是交朋友與交流生活經驗。也有舊生家長分享孩子開始英語服務後，變得比較有自信，更敢講話。

許嘉芸則分享FASCA在學員們高中、大學甚至進入社會後不同階段的可提供的課程及活動，像是由個人到專業培訓，培力到分會組織，分會到僑社體驗，僑社到主流社區。學員可由社區推進到國際參與，進而與全球FASCA成員連結，未來更可回來貢獻所學，成為學弟妹的典範。

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