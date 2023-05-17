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台福教會 詩歌讚美獻愛母親

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡台福教會舉行母親節慶祝活動，由年輕一代帶領詩歌讚美。(記者王明心／攝影)
北卡台福教會舉行母親節慶祝活動，由年輕一代帶領詩歌讚美。(記者王明心／攝影)

北卡台福教會於母親節上午在凱瑞龐德公園(Bond Park)舉行慶祝活動，由年輕一代帶領詩歌讚美。大家在詩歌、信息、見證、伸展操、野餐、趣味問答中，表達對母親的愛。

結合台灣留學生與美國第二代高中和大學生的讚美團用樂器和詩歌帶領會眾唱「來！高聲唱」、「我要歌頌你愛到永遠」等。主理的北卡州大博士班學生蘇錫安說，母愛很偉大，神的愛更超越母愛，願大家都同享主愛和母愛。

章世佳牧師以科學家漢密爾頓(Alice Hamilton)為例，說明每個母親都是孩子最好的禮物。漢密爾頓在母親的鼓勵和激發下，陸續發現一氧化碳，汞，甲苯，冷氣中的四氯化碳、古柯鹼等毒性，出版第一本毒性學的大學教科書，開啟工業毒性學。

她也是哈佛大學有史以來第一位女教授、倡議消費者保護運動、醫學無國界、工業安全準則法、保護婦女權益等。她將成就歸因於虔誠愛主的母親所給她的三個禮物：愛、知識、信心。章世佳說孩子們也能以聽從、孝敬、信心，作為給母親的禮物，得人和神的喜悅。

兒童主日學學生在陳廷豪的吉他伴奏下，用童稚的歌聲唱出A Mom Like You，謝謝神賜慈母。高中生廖恩磊(Luis Liao)用二胡拉奏「孤勇者」和「雨夜花」。李怡昌帶領大家在「如大衛跳舞」歌曲中，又蹦又跳，活絡筋骨。

周信君分享自己帶兒子移民來美的心路歷程，表示生命處處是神的作為和恩典，祂了解人所有的軟弱和無助，勉勵大家「舊事已過，一切都變成新的了」。

當天午餐的涼麵、冷盤、茶葉蛋等由教會媽媽們準備，爸爸們負責烤肉。大家一邊享受豐富午餐，一邊參加蘇錫安的「亞裔媽媽刻板印象」趣味問答。題目令人莞爾，答案也引人發噱，如洗碗機是用來放碗盤的、家裡番茄醬的來源是速食店、提供折價券的超市是首選、最好的點心是水果、天冷時叫孩子多穿衣服，而不是調高暖氣等，大家在會心的笑聲中歡度母親節。

(左上起順時針)章世佳牧師傳遞信息、兒童詩歌唱遊、廖恩磊拉奏二胡、周信君分享見證...
(左上起順時針)章世佳牧師傳遞信息、兒童詩歌唱遊、廖恩磊拉奏二胡、周信君分享見證。(記者王明心／攝影)
母親節野餐由媽媽們準備麵食和冷盤，爸爸們負責烤肉。(記者王明心／攝影)
母親節野餐由媽媽們準備麵食和冷盤，爸爸們負責烤肉。(記者王明心／攝影)
大家在「如大衛跳舞」歌曲中，蹦跳伸展，活絡筋骨。 (記者王明心／攝影)
大家在「如大衛跳舞」歌曲中，蹦跳伸展，活絡筋骨。 (記者王明心／攝影)

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