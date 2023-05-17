台福教會 詩歌讚美獻愛母親

北卡台福教會舉行母親節慶祝活動，由年輕一代帶領詩歌讚美。(記者王明心／攝影)

北卡 台福教會於母親節 上午在凱瑞龐德公園(Bond Park)舉行慶祝活動，由年輕一代帶領詩歌讚美。大家在詩歌、信息、見證、伸展操、野餐、趣味問答中，表達對母親的愛。

結合台灣留學生與美國第二代高中和大學生的讚美團用樂器和詩歌帶領會眾唱「來！高聲唱」、「我要歌頌你愛到永遠」等。主理的北卡州大博士班學生蘇錫安說，母愛很偉大，神的愛更超越母愛，願大家都同享主愛和母愛。

章世佳牧師以科學家漢密爾頓(Alice Hamilton)為例，說明每個母親都是孩子最好的禮物。漢密爾頓在母親的鼓勵和激發下，陸續發現一氧化碳，汞，甲苯，冷氣中的四氯化碳、古柯鹼等毒性，出版第一本毒性學的大學教科書，開啟工業毒性學。

她也是哈佛大學有史以來第一位女教授、倡議消費者保護運動、醫學 無國界、工業安全準則法、保護婦女權益等。她將成就歸因於虔誠愛主的母親所給她的三個禮物：愛、知識、信心。章世佳說孩子們也能以聽從、孝敬、信心，作為給母親的禮物，得人和神的喜悅。

兒童主日學學生在陳廷豪的吉他伴奏下，用童稚的歌聲唱出A Mom Like You，謝謝神賜慈母。高中生廖恩磊(Luis Liao)用二胡拉奏「孤勇者」和「雨夜花」。李怡昌帶領大家在「如大衛跳舞」歌曲中，又蹦又跳，活絡筋骨。

周信君分享自己帶兒子移民來美的心路歷程，表示生命處處是神的作為和恩典，祂了解人所有的軟弱和無助，勉勵大家「舊事已過，一切都變成新的了」。