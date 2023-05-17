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北卡亞裔聯盟慶母親節 談大學申請

記者王明心／北卡羅來納州報導
母親們獲贈鮮花並合切母親節蛋糕。(記者王明心／攝影)
母親們獲贈鮮花並合切母親節蛋糕。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)日前在三角地區Fuquay Varina一莊園舉行母親節戶外野餐和申請大學講座，親子們在美麗環境中共度佳節。

該會執行長陳海娜表示母親是個全職無薪工作，只為將孩子培養成為國家和他人生命的祝福，辛苦但值得。凱瑞市議員Ryan Eades感謝媽媽的辛勞，指出凱瑞有22%的居民在外國出生，大家成長和文化背景不同，但多年被選為全美最宜居及最宜養家之地，都是因媽媽們重視家庭價值，讓凱瑞成為美好家園。他鼓勵大家繼續建造社區、支持家庭價值、共創未來。副州長Mark Robinson的代表Krishana Polite感謝亞裔媽媽對社會的貢獻和對教育的重視。

三位「亞裔美國人新聞網」(AANN)成員今年將進入名校，在座談會上分享申請大學經驗。將前往普林斯頓大學就讀哲學的陳高怡(Chloe Chan)介紹自己創立該會是為彰顯在美華裔成就，目前有20個成員，歡迎高中生加入，申請暑期政府實習機會。她說申請大學的自傳(essay)不是履歷，應寫出自己熱情傾注之處，具故事性，才能在千篇一律資料中引起審核官注意。她感謝父母在她申請過程只關心支持但不施壓，也感謝副州長Mark Robinson向聯邦最高法院發出陳述書(amicus brief)，聲援控訴大學對亞裔生的申請歧視。

將前往杜克大學機械工程系的陳奕安(Kyle Burgess)說自傳內容不要太分散，最好重點集中。他說大家都是一堆校內社團活動，不足為奇，建議自創社團，或多找校外課外活動，而且持續參加，凸顯個人興趣和決心。

牛美意(Josephine Niu)將至戴維森學院(Davidson)雙主修政治科學和音樂。她說自傳要寫出真實的自己，不要造假或浮誇。大學申請是個很疲憊的過程，不要苛求自己，要留有喘息的空間。選擇學校時，可電郵給該校師生，得到第一手資料。

在場的家長和青少年紛紛發問，包括應付學校霸凌、何時開始申請程序、家長態度、學校選擇等。他們表示遭到霸凌應向學校報告，師長都很願意協助。父母也要和孩子保持良好關係，讓孩子願意傾吐。三人都建議自高三時開始準備工作，日後才有時間修正和補充。家長只要支持，不要干預，信任孩子的能力。

當天每個孩子都挑選一束主辦單位購自緬甸難民農場的鮮花送給媽媽，表達心中的謝意。

致詞嘉賓(左起順時針)：NCAAC執行長陳海娜、凱瑞市議員Ryan Eades、...
致詞嘉賓(左起順時針)：NCAAC執行長陳海娜、凱瑞市議員Ryan Eades、副州長代表Krishana Polite。(記者王明心／攝影)
親子參加母親節野餐和申請大學講座。(記者王明心／攝影)
親子參加母親節野餐和申請大學講座。(記者王明心／攝影)
左起：陳高怡(Chloe Chan)、陳奕安(Kyle Burgess)、牛美意...
左起：陳高怡(Chloe Chan)、陳奕安(Kyle Burgess)、牛美意(Josephine Niu)主持大學申請講座。(記者王明心／攝影)
北卡亞裔聯盟(NCAAC)舉行母親節戶外野餐。(記者王明心／攝影)
北卡亞裔聯盟(NCAAC)舉行母親節戶外野餐。(記者王明心／攝影)
莊園主人符江秀向大家致意。(記者王明心／攝影)
莊園主人符江秀向大家致意。(記者王明心／攝影)

亞裔 霸凌 母親節

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