北卡亞裔聯盟慶母親節 談大學申請

母親們獲贈鮮花並合切母親節蛋糕。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔 聯盟(NCAAC)日前在三角地區Fuquay Varina一莊園舉行母親節 戶外野餐和申請大學講座，親子們在美麗環境中共度佳節。

該會執行長陳海娜表示母親是個全職無薪工作，只為將孩子培養成為國家和他人生命的祝福，辛苦但值得。凱瑞市議員Ryan Eades感謝媽媽的辛勞，指出凱瑞有22%的居民在外國出生，大家成長和文化背景不同，但多年被選為全美最宜居及最宜養家之地，都是因媽媽們重視家庭價值，讓凱瑞成為美好家園。他鼓勵大家繼續建造社區、支持家庭價值、共創未來。副州長Mark Robinson的代表Krishana Polite感謝亞裔媽媽對社會的貢獻和對教育的重視。

三位「亞裔美國人新聞網」(AANN)成員今年將進入名校，在座談會上分享申請大學經驗。將前往普林斯頓大學就讀哲學的陳高怡(Chloe Chan)介紹自己創立該會是為彰顯在美華裔成就，目前有20個成員，歡迎高中生加入，申請暑期政府實習機會。她說申請大學的自傳(essay)不是履歷，應寫出自己熱情傾注之處，具故事性，才能在千篇一律資料中引起審核官注意。她感謝父母在她申請過程只關心支持但不施壓，也感謝副州長Mark Robinson向聯邦最高法院發出陳述書(amicus brief)，聲援控訴大學對亞裔生的申請歧視。

將前往杜克大學機械工程系的陳奕安(Kyle Burgess)說自傳內容不要太分散，最好重點集中。他說大家都是一堆校內社團活動，不足為奇，建議自創社團，或多找校外課外活動，而且持續參加，凸顯個人興趣和決心。

牛美意(Josephine Niu)將至戴維森學院(Davidson)雙主修政治科學和音樂。她說自傳要寫出真實的自己，不要造假或浮誇。大學申請是個很疲憊的過程，不要苛求自己，要留有喘息的空間。選擇學校時，可電郵給該校師生，得到第一手資料。

在場的家長和青少年紛紛發問，包括應付學校霸凌 、何時開始申請程序、家長態度、學校選擇等。他們表示遭到霸凌應向學校報告，師長都很願意協助。父母也要和孩子保持良好關係，讓孩子願意傾吐。三人都建議自高三時開始準備工作，日後才有時間修正和補充。家長只要支持，不要干預，信任孩子的能力。