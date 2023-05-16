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喬治亞州州長坎普不排除選總統 但非2024年

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州州長坎普表示，未來不排除競選總統，但他並無打算在2024年立即參選。(坎普臉書)
喬州州長坎普表示，未來不排除競選總統，但他並無打算在2024年立即參選。(坎普臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前表示，競選總統最終可能會在他的計畫內，但他並沒有在2024年立即參選總統的打算。

在接受WSB-TV採訪時，坎普回顧了先前在州長期間，他處理了COVID-19疫情、反警察示威抗議、2020年總統大選及其後續風波、前總統川普的暴怒以及他去年再度連任當選州長等事件。

他說，他永遠不在政治上說「不」。

坎普說，他將優先專注於治理喬州和關注他的家人，並幫助該州共和黨人贏得競選。

「我們若不這樣做，我不認為我們會贏得白宮，」他說。

坎普說，他將持續致力於使喬州成為「生活、工作和養家糊口的最佳地點」。

儘管坎普堅稱他未打算立刻競選總統，但他仍被認為是2024年的共和黨的潛在候選人。

坎普迄今尚未在2024年共和黨總統初選中為任何人背書。目前已宣布參選總統的共和黨人包括川普、前南卡州長海莉(Nikki Haley)、創業家Vivek Ramaswamy、商人Perry Johnson、前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)、前電台主持人埃爾德(Larry Elder)和商人Ryan Binkley。佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)、前副總統彭斯(Mike Pence)和南卡州聯邦參議員斯科特(Tim Scott)，則尚在考慮是否競選。

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