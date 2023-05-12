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北喬州54郡戶外禁止焚燒令 持續到9月底

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州北部的52個郡，自5月起至9月底止實施戶外禁止燃燒令(outdoor burn ban)。(Georgia Forestry Commission網站)
喬治亞州北部的52個郡，自5月起至9月底止實施戶外禁止燃燒令(outdoor burn ban)。(Georgia Forestry Commission網站)

自5月起至9月底，喬治亞州北部的54個郡開始實施戶外禁止焚燒令(outdoor burn ban)，其中包括亞特蘭大都會區周圍的郡，像是底克甫郡(DeKalb)、卡布郡(Cobb)、福賽斯郡(Forsyth)、谷內郡(Gwinnett)、富頓郡(Fulton)等。

該區域的居民被要求不要焚燒院子裡的樹葉以及清除的垃圾碎片，因為焚燒所帶來的煙霧會導致臭氧濃度升高，從而對於炎熱夏季喬州的空氣品質產生負面影響。此類的空氣汙染已被證明與人類的肺病和心臟病有關。

喬州林業保護委員會(Georgia Forestry Commission)保護部門的負責人Frank Sorrells說，這些限制是根據州環境保護部門所要求的，以便減少懸浮微粒被釋放到空氣中。而每年此時野火發生的風險增加，該會也將密切監測天氣和火災，確保喬州人及其財產安全。

焚燒禁令將持續到9月30日。受到禁令管束的54個郡是Banks、Barrow、Bartow、Bibb、Butts、Carroll、 Catoosa、Chattooga、Cherokee、Clarke、Clayton、卡布郡、Columbia、Coweta、Crawford、Dawson、底克甫郡、Douglas、Fayette、Floyd、福賽斯郡、富頓郡、Gordon、谷內郡、Hall、Haralson、Heard、Henry、Houston、Jackson、Jasper、Jones、Lamar、Lumpkin、Madison、Meriwether、Monroe、Morgan、Newton、Oconee、Paulding、Peach、Pickens、Pike、Polk、Putnam、Richmond、Rockdale、Spalding、Troup、Twiggs、Upson、Walker及Walton。

不在焚燒禁令範圍內的喬州居民仍須遵守特定的消防安全指南和任何管理廢棄碎片焚燒(debris burning)的地方條例。現在該州法律規定的五項安全預防措施包括了焚燒地與林地和建築物之間的設定間距、從日出到日落的焚燒時間、焚燒時民眾的參與以及合理的預防措施，例如天氣預測和滅火工具等。

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