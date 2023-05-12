美華協會慶40年 持續致力培育亞裔領袖

當天，美華協會頒發終身成就獎給韓裔Sunny Park(中)。右一為協會會長林慶華、左三為榮譽主席駱文惠。(記者閻尚恩╱攝影)

美華協會喬治亞州分會(OCA-Georgia)為慶祝40周年，日前在Buckhead Club舉行「Georgia On My Mind」 主題晚宴。會長林慶華(Brian Lin)表示，該會創立40年來，要感謝會員、理事、以及眾多友人的支持，未來他將持續協會宗旨，致力於喬州亞裔 美國人在公眾事務參與、教育以及領袖的培育。

當天會中邀請到喬州最高法院首席大法官Carla Wong McMillian發表專題演說。她鼓勵亞裔投票參政任公職，感謝美華協會促進亞太各族裔融入美國社會，並且培養後進成為未來領袖。

當天主辦單位也頒發終身成就獎給韓裔 Sunny Park，表彰其企業General Building Maintenance Inc.對全美各地的貢獻；另外也頒贈醫療創業獎給David N. Ku醫生；傑出成就領袖與社區服務獎給越南商會的Tim Le，並由Victor Eng頒發獎學金予得主。