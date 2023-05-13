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Belinda Shu保險代理處 廣撒英雄帖 招募保險銷售員

亞特蘭大訊

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)全美亞裔最大的Belinda Shu代理處，具有優秀領導結構和極佳發展潛力。該代理處在負責人Belinda Shu的帶領下，發展快速，現在廣撒英雄帖，招募保險銷售員加入她的工作團隊。

美國家庭人壽保險公司已連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處年年為人壽保險鑽石獎獲獎人，豐富經驗可為大眾選擇最合適的保單，更能帶領團隊前進。

現在Belinda代理處為了服務更多美國東南區的客戶，業務已經拓展到喬州之外的阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西。業務的拓展需要更多的保險代理員。Belinda向廣大亞裔發出邀請：誠摯歡迎加入這個和諧上進的的團隊。

Belinda Shu表示：「你想擁有穩定高收入? 您有保險執照並且銷售經驗豐富? 你想加入美國家庭保險集團亞裔和喬治亞州最大保險代理處? 歡迎加入Belinda Shu Agency最佳保險代理處，並且成為優秀團隊的一員。」

要求條件包括會使用電腦，英文說寫溝通能力，可培訓獲得保險執照。若有保險銷售經驗及執照照優先錄用。

薪資加佣金待遇佳，潛在收入不受限制。帶薪培訓，並享有法定假期和帶薪休假，支付牙科保險。履歷：[email protected]

醫療保險 亞裔 喬州

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