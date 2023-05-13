Belinda舒 永不放棄 再創新猷

舒Belinda獲頒AMFAM大獎。(Belinda Shu代理處提供)

美國家庭保險 集團公司(American Family Insurance Group Enterprise, AMFAM)喬治亞州分區，日前在Cobb Energy Performing Arts Center舉辦2022年度集團頒獎典禮，亞城著名保險代理舒Belinda，再次囊括AMFAM全部大獎。她分享保險代理處成功秘訣是：「勇士永不放棄！ (A warrior never gives up!)」

擁有百年悠久歷史的AMFAM保險集團總部位於威斯康新州，在全美財富 500 強榜中居第 315 位。保險業務遍及全美：汽車(AUTO)、房屋(HOMEOWNER)、商業 (COMMERCIAL)、農場和牧場 (FARM)、人壽(LIFE)保險。這次在AMFAM東南區100多名業務代表參與的表彰大會中，已是Belinda從業10年多，第8次獲得最佳業績獎。兢兢業業工作讓Belinda Shu代理處屹立於喬州 最大保險代理處的地位，目前更是躋身成為AMFAM全美亞裔 最大的保險代理處。

Belinda是AMFAM喬州華人市場的開拓者。她從2012年保險經驗為零開始挑戰自己，重新創業，開立喬州第一個AMFAM的華人代理處。10年多的市場拓展，秉承一向正直、專業的態度，配以優質細心的服務，把AMFAM優良的人壽、汽車、房屋、商業(尤其是出租房業主保險)保險產品帶給了亞裔社區，深深得到了華人社區和越裔社區的深度信賴。並且以一名亞裔女性無畏的勇士姿勢，在進入財富 500 強的保險公司，用10年不到的時間在全美2500多代理處中脫穎而出，成為全美亞裔版塊最大保險代理處，今年還被列入AMFAM名人堂(Hall of Fame)排名前10名的代理。

據介紹，在2022年12個月中，Belinda Shu代理處8次獲得本地區當月最佳代理，以及囊括極具代表意義的獎牌：AFLIC life diamond人壽保單鑽石獎，全線新保單第一( 汽車+房屋+商業+人壽保險銷售 )，2022 New business total premium leaders最高保費獎 第一，All Premier leader (Rome, Italy)最突出銷售業績獎，2022 Austin All American產品全面推廣達標獎，2022 Gold key商業保險金鑰匙獎。

Belinda笑著稱，頒獎典禮那天她的保險代理處贏得各類獎牌，多到無法手捧，地區總監Michael Fowler親自找個小拖車把兩大箱獎牌送到她車上。「辦公室還有十幾面獎牌沒掛上去呢，這下子我嫌2000多尺的辦公室牆面太少了。」

她還很感慨地說，疫情3年期間，既看到客戶的逝去，也無比欣慰地看到了痛失家人的客戶得到了保護。人壽保險，從家庭保護來說，真是必不可少。作為父母和一家之主， 保護孩子和所愛的人是義不容辭的責任，一份人壽保單是對家庭的保護和承諾。你需要為自己找一個財力雄厚的公司，一位值得信任的保險代理處，尤其是，美國家庭人壽保險公司順應市場的變化，讓其人壽產品越來越多樣化。既有確保人人都買得起的終身人壽，也有不需要體檢、快捷通過的定期人壽。長期經驗的累積，沒有人比Belinda代理處更懂得如何為客戶量身定制適合保險計劃了。

相對於一味勸投保人盲目地加大投入和購買高保額，Belinda代理處強調合適、恰當，強調投保人的利益，強調保險公司的保證，強調保單白紙黑字列出的客戶利益的合法性。開誠佈公地分析每一個產品的利弊，讓客戶自己清晰地根據個人條件，做出最適合自己的選擇。這才是一個具有高度職業素養的保險代理人應有的態度。

Belinda 說：「作為保險代理人，我非常清楚地知道，我要提供的不是價格，而是保護！我有責任讓我的客人得到最佳保護和最佳服務。 」

她表示，如果代理只是以低價吸引客人，客人就要意識到有可能是保額的降低，保險保護的力度也就變小。「特別歡迎客人跟我詳細了解保單的每一個條款，每一條保護。我們代理處的每一位僱員都有專業的保險執照，經驗豐富，可以為客人精挑細選合適的保險。同時，相對於新業務，我們投入大量人力去維持我們與現有客戶的關係。每一份即將續約的保單，都由我親自和經驗豐富的僱員仔細重審。此外，老客戶最喜歡我們的一點就是：逾期了不要怕，我們一定會用各種方式通知到他們！ 」

「保險不僅是一份保單，而是一份保障！」是Belinda貫穿在整個團隊工作的基本理念，以幫助客人制定最適合的保單，耐心為每一位客人重審續約的條款，提供新的折扣建議。需要進一步諮詢，可致電：770-280-4350。